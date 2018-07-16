YDÜ güz dönemi kayıtları başladı

Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından önemli olan yüksek lisans ve doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından bin 714 öğretim üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil, aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, Yakın Doğu Üniversitesinin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor. Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü yüksek lisans ve doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanesinin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

“Yüksek kalitede amaç odaklı eğitim veriliyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesinin yüksek lisans ve doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verdiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

Kamu personeline indirim imkanı

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline de yüzde 20 indirim uygulandığının altını çizdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 218 yüksek lisans ve doktora programlarına güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) nolu telefondan alabiliyor.