Protokol imza töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay, Türk Kızılayı Temsilcisi Gamze Erestin, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Kemal Buba, Genel Koordinatörü Begüm Karpazlı, Genel Başkan Sekreteri Şerife Tutku hazır bulundu.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel törende yaptığı konuşmada, “Üniversite olarak güzel bir iş birliği protokolüne imza atmanın heyecanı içerisindeyiz. Canımıza can katan Türk Kızılayımıza YDÜ olarak elimizden geldiğinden fazlasını vermek isteriz. Aynı gemide olduğumuz bilincini taşıyan iki kurumun birlikteliğinin geleceğimizin ışığına daha da güç katacağını, aydınlık katacağını düşünüyoruz. Bu protokolün hem ülkemize, hem insanımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir rol oynayacak”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Ahmet Ulubay ise “Kıbrıs Türk Kızılayı olarak bizler de burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve bizi burada bulundurmanın heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ülkemizdeki kan ihtiyacını karşılanmasıyla ilgili ilk adımlarını attığı ilk günden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi ile sürekli ilişki içerisinde, sürekli bilgi paylaşımı içerisinde olduk. Bu çalışmalarımız neticesinde iş birliğimizin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir rol oynayacağı fikrine vardık. Bu fikirden hareketle de iki kurum arasında protokol yapmanın ve çalışmalarımızı beraber organize etmenin heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizde kan ihtiyacı sürekli artmaktadır ve kan kaynağı insan olan tek ilaçtır. Ülkemizde bu konuda yıllardır bir eksiklik hüküm sürmektedir. Özellikle ‘talassamia’ hastaları için. Bunun dışında diğer ameliyatlarda ve kötü hastalıklarda kullanılmak üzere kana ihtiyacımız vardır. Bu kan ihtiyacının karşılanması için Kızılay kolları sıvamıştır ve sağ olsun Yakın Doğu Üniversitesi de bize bu konuda büyük yardımlar vermektedir. Sizinle olduktan sonra artık bu işi de başardık diyebiliriz. Çok büyük bir alt yapınız ve birikiminiz var, kadrolarınız var. Bir kere daha sizlere bu konuda bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür eder, bütün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, yönetim kurulu ve camiası adına, halkımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.