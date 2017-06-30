YDÜ milli oyuncuları Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda parladı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Quanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Olcay Çakır ve Cansu Köksal Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı’nın 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nı 5. sırada tamamlamasında ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmasında önemli pay sahibi oldular.

Eurobasket’in yıldız ismi Quanitra Hollingsvorth oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Quanitra Hollingsvorth, Türkiye Kadın Milli Basketbol Takım forması ile 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na damgasını vurdu.

Türkiye’nin lider olarak çıktığı B grubunda başarılı bir performans sergileyen Quanitra Hollingsvorth 18.3 sayı ortalaması ile birinci sırada yer aldı. Başarılı oyuncu, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nı 17.7 sayı, 9.3 ribaunt, 0.2 asist ortalaması ile bitirdi.

Şampiyonada tarihe geçen performans

Türkiye Kadın Milli Kadın Basketbol Takımı’nın B Grubu’ndaki İtalya’yı 54-53 mağlup ettiği karşılaşmada 37 dakika sahada kalan Hollingsvorth, 29 sayı, 21 ribaunt, 1 asist ve 2 blokla unutulmaz bir performans sergiledi.

Özellikle maçın ilk yarısındaki performansıyla dikkat çeken Hollignsvorth, İlk yarısı 30-30 sona eren maçta, 18 sayı 10 ribauntla devre bitmeden "double double" yapmayı başardı. Hücumda tek başına Türkiye’yi taşıyan Hollingsvorth, maçın devamında da ribauntlarda gösterdiği performansla hem takımını ayakta tuttu hem de 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası tarihine adını yazdırdı.

Belarus maçının öne çıkan ismi Olcay Çakır Turgut oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın B grubundaki son maçı olan Belarus karşılaşmasında ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının oyun kurucusu 24 yaşındaki Olcay Çakır Turgut, 15 sayı, 6 asist ile takıma galibiyeti getiren isimlerin başında gelirken, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Olcak Çakır grup müsabakalarını ise 8.3 üç sayı, 3.7 asist ortalaması ile tamamlayan başarılı oyuncu, şampiyonada 7.3 sayı, 1 ribaunt, 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaptan Bahar Çağlar ile yeni transfer Cansu Köksal başarılı isimler arasında yer aldılar

Milli Takım Kadrosunda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nin diğer milli oyuncuları Bahar Çağlar ile Cansu Köksal da maçlarda aldıkları süre içerisinde sergiledikleri performansla şampiyonanın parlayan yıldızlarından oldular. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kaptanı Bahar Çağlar mücadele ettikleri B grubunda 5.3 sayı, 5.7 ribaunt ile göz doldururken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferi Cansu Köksal da B grubunda 3.0 sayı, 2.0 ribaunt ortalamaları kaydetti. Bahar Çağlar, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nı 4.4 sayı, 3.8 ribaunt, 1 asist ortalaması ile tamamlarken, Cansu Köksal da 5 sayı, 2.8 ribaunt, 0.5 asist ortalama elde etti.

Yeni transferler Mestagh ile Wauters madalya sahibi oldular

Yakın Doğu Üniversitesi’nde gelecek sezon forma giyecek olan Belçika Milli Takımı’nın yıldız oyuncuları Kim Mestdagh ile Ann Wauters, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Belçika’nın üçüncü olmasında büyük pay sahibi oldular.

Belçika’ya üçüncülüğü getiren Yunanistan maçında Kim Mestdagh 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile maçın en değerli oyuncusu seçildi. Mestdagh, şampiyonada 14.5 sayı, 2.8 ribaunt, 3.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Ann Wauters ise Yunanistan maçında 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle oynarken, şampiyonada 13.3 sayı, 5.7 ribaunt, 2.3 asist ortalamaları elde etti.

Vandersloot Macaristan’ı temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi’nin guardı Courtney Vandersloot ise 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Macaristan Milli Takımı’nın forması ile mücadele etti. Başarılı oyuncu, 9.3 sayı, 3.8 ribaunt, 3.8 asist ortalama ile 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele etti.