YDÜ Tıp Fakültesi mezuniyet törenine üst düzey katılım

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Dr.Sibel Siber, Sağlık Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu, Yükseköğretim, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu ve konuşmalar yapıldı.

Prof. Dr. Ümit Hassan; “Tıp Eğitimi Söz Konusu Olunca, Öğrencilerin Yanında Asıl Kahraman Aileler”

Törende ilk konuşmayı yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ümit Hassan, tıp eğitimi söz konusu olunca, öğrenciler yanında asıl kahramanın aileler olduğunu vurgulayarak, şifa için yola çıkmanın ve hekimliğin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hassan; “Bu seçkin topluluk bir arada bulunuyorsa bunun hem azim olarak, hem özveri olarak, hem sihir olarak Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e borçluyuz” ifadelerini kullanarak, ‘hekim’ kelimesinin kökenine inerek hekim ile hakim kelimelerinin ayni kökene sahip olduğunu, herşeyi bilmeye sorumlu olan kişi olduğunu belirtti.

Rektör, Prof. Dr. Ümit Hassan, konuşmasının sonunda mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Gamze Mocan; “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünya Tıp Fakülteleri Arasında Yerini Aldı”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan da, törende yaptığı konuşmada, 2008 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nin 4 dönemdir mezun verdiğine işaret ederek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dünya tıp fakülteleri arasında yerini aldığını söyledi.

Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin yurt dışı uzmanlık sınavlarına hak kazandıklarına işaret eden Prof. Dr. Mocan, hekimliğin sadece tanı ve tedaviyle sınırlı olmadığını, hem öğretmek, hem de öğrenme sanatı olduğunu vurguladı.

Mezun olan öğrencilere “meslektaşım” olarak hitap eden Prof. Dr. Mocan; “Artık sizler birer tıp doktorusunuz. Dünya Tıp Fakülteleri listesinde haklı olarak yerini almış bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz. Mükemmel laboratuarları olan son teknolojilere sahip modern hastanesi ve uzmanlık alanlarında dünya tıp literatüründe liyakatlarını ispatlamış değerli öğretim üyelerimiz ve hekimleri kadrosunda bulunduran bir üniversiteden mezun oldunuz” şeklinde konuştu.

Önceki mezunların kendilerine yaşattığı sevinci yaşatacaklarından şüphesi olmadığını dile getiren Prof. Dr. Mocan, mezun doktorlara, öğrenmeyi bırakmamalarını nasihat ederek, mezunlara başarılar diledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Artık Sizlerde Birer Hekimsiniz”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Tıp hekimliğinin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirtirken, bir hekimin hem insanların hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek, hem hem de hasta olmadan önce sağlıklı yaşayabilmenin yolunu ona göstermek amacına yönelik bir eğitim almak zorunda olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Eflatun ve Aristo’dan başlayarak bilgi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin, idealizmin felsefe yasaları üzerine inşaa edilmiş bilim ve eğitim gibi konuları bünyesinde birleştiren kurumlar olduğunu belirterek, Yakın Doğu Üniversitesinin, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in engin öngörüsü sayesinde 1988 yılında kurulduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda mezunlara seslenerek, “artık sizlerde birer hekimsiniz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, yeni hekimlere başarılar dileyerek, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmemeleri nasihatinde bulundu.

YÖDAK Başkanı Akile Büke; “Ülkemde Bir Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Törenine Katılmaktan Gurur Duyuyorum”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise konuşmasında, kendi ülkesinde bir Tıp Fakültesi’nin mezuniyet törenine katılmaktan gurur duyduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir üniversiteler adası olarak bilindiğini söyledi.

Prof. Dr. Büke, öğretim elemanlarına seslenerek; “6 yıl boyunca her biriyle tek tek ilgilendiğiniz öğrencileriniz bugün mezun oluyor. Yaşadığınız gururu tahmin edebiliyorum. Bugün sizler arasında beni yetiştiren hocalarında bulunması benim için ayrıca onur. Bu vesile ile kendilerine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum “ ifadelerini kullandı.

Velilere ve mezun öğrencilere de seslenen YÖDAK Başkanı, bundan sonraki hayatlarında daha çok çalışmaya ihtiyaç duyacaklarını kaydeederek, başarılar diledi.

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu: “Tıp Eğitimi Hayat Boyu Devam Eder”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da törende yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin bugün mesleklerine ilk adımı attıklarını ifade ederek, bunun karmaşık bir duygu olduğunu dile getirdi.

Tıp ve doktorluğun 6 yıllık eğitimle sınırlı olmadığını, zorlukların asıl bundan sonra başladığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, tıp eğitiminin hayat boyu devam ettiğini kaydetti.

“Hipokrat yemininiz sizin rehberiniz olacak” diyen Bakan Faiz Sucuoğlu, tüm öğrencilerin uzmanlık imkanı bulması ve mesleklerini yapmaları temennisini dile getirdi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tedavinin En Büyük Adresi”

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin önemine de değinen Bakan Sucuoğlu, Yakın Doğu Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Tıp Fakültesi hocalarımızla çok ciddi bir işbirliği içerisine girdiklerini ve çeşitli protokoller imzaladıklarını anımsatarak, “Tedavi için yurt dışına sevk edilen birçok hastanın tedavisinin Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle ülkede yapılıyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinin devamını temenni eden Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ihtisas verebilmesi konusunun da önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye ziyaretinde ele alınacağını söyleyerek, tüm mezun öğrencilere başarılar diledi.

Meclis Başkanı Dr.Sibel Siber: “Doktorluğa Bu Kadar Çok Talep Olmasının Sebebi Yaşattığı Gurur ve Verdiği Manevi Tatmin”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada sözlerine başlarken tüm öğrencileri kutladı.

Çok zorlu bir meslek olan doktorluğa, neden bu kadar talep olduğunun merak edildiğini belirten Meclis Başkanı Siber, bunun sebebinin yaşattığı gurur ve verdiği manevi tatmin olduğunu vurguladı.

Siber, konuşmasının sonunda tüm mezunlara başarılar diledi.

CB Mustafa Akıncı: “Bir Hastanın Doktordan Hissetmesi Gereken En Önemli İnsani Değer ‘Güven’ ”

Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, bir doktorun sahip olması gereken en önemli özelliğin, hastalarının güvenini kazanmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir hastanın doktordan hissetmesi gereken en önemli insani değer, güven. Bütün şifa verecekler, sizlere güven duyulmasını temenni ederek, başarılar diliyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde 17-18 vekilin doktor olduğunu dile getiren Akıncı, doktorların siyasete başka bir hevesleri olduğunu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “mesleğinizi yapın” sözüne atıfta bulundu.