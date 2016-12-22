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22 Aralık 2016 15:30

YDÜ Tıp Fakültesinin uluslararası tanınırlığı tescillendi

YDÜ Tıp Fakültesinin uluslararası tanınırlığı tescillendi

22 Aralık 2016 15:30

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinin uluslararası tanınırlığı tescillendi. Tıp fakültesi mezunları, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dahil dünyanın birçok yerinde uzmanlık eğitimi yapabilecek.
2010 yılında Dünya Tıp Fakülteleri Listesine (World Directory of Medical Schools) giren YDÜ Tıp Fakültesi yine bir ilki başararak Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonunun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical Graduates) listesine girmeye hak kazandı.
YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "YDÜ Tıp Fakültesinin Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonunun listesine girmesiyle mezunlar Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Uzmanlık Sınavına (USMLE, United States Medical Licence Examination) girebilme hakkını kazanarak Amerika dahil olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi birçok ülkede uzmanlık eğitimi alabilme imkanına kavuşacaklardır" denildi.

"KKTC’den bu listeye giren ilk ve tek üniversite"
YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Tıp Fakültesi’nin Dünya Tıp Fakülteleri (World Directory of Medical Schools) listesine alınmasının ve mezunlarının Amerika Uzmanlık Sınavına girme hakkını kazanmasının fakültenin şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılarının bir sonucu olduğunun altını çizdi. Mocan, KKTC’den bu listeye giren ilk ve tek üniversite olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Bine yakın öğrencisine Türkçe - İngilizce eğitim vermekte"
"Üç dönem mezun vermiş olan fakültemiz halen Türkiye, KKTC, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık bine yakın öğrenciye Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi vermektedir" diyen Mocan, "Fakültemiz, güçlü kadrosuyla 40 anabilim dalında eğitim vermektedir. Fakültemizde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak 150 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Birçok uluslararası ödüle layık görülen YDÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde, Kalp Hastalıkları, Onkoloji, Organ Nakli, Genetik ve Kanser Tanı Araştırma, Diyaliz, Tüp Bebek, Sigara Bırakma ve Check-up merkezleri bulunmaktadır" ifadelerini kaydetti.
Mocan mezunların, ÖSYM tarafından yapılan TUS Sınavı’nda (Tıpta Uzmanlık Sınavı) başarı göstererek Türkiye’nin çeşitli üniversite ve devlet hastanelerinde uzmanlık eğitimlerine başarıyla devam ettiklerini belirtti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ayrıca, YDÜ Hastanesinin de TUS Sınavı aracılığı ile asistan alabilme çalışmalarının yaklaşık bir yıldan bu yana devam etmekte ve sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti



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