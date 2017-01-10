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10 Ocak 2017 11:40

YDÜ Türk Dünyası Sanat Çalıştayına Katılıyor

YDÜ Türk Dünyası Sanat Çalıştayına Katılıyor

10 Ocak 2017 11:40

Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 12-19 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayına Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden dört kişi katılıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Prof.Dr. Uğurcan Akyüz, Öğr.Gör. Hikmet Uluçam, Öğr.Gör. Mustafa Hastürk ve Öğr.Gör. Hasan Zeybek’in davet edildiği çalıştaya; Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan, Tacikistan ve Türkiye’den toplam 77 sanatçının katılacağı bildirildi.
Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayının davetlilerinden Öğr.Gör. Hikmet Uluçam “ bölgeye damgasını vuran bir kurum olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz başarılı resim çalıştayı ile güzel bir deneyim kazanmıştık. Kurumumuza önemli sanatçıların eserleri kazandırdığımız gibi dostluk köprüleri de kurmuştuk. Şimdi de biz Adana’ya davet edildik. KKTC’nin ve Üniversitemizin sanat alanında temsiliyeti açısından da üzerimize düşen görevleri yerine getirip Adana’da hem izimizi hem de çalışmalarımızı bırakacağız. Başta Dekanımız Prof.Dr. Uğurcan Akyüz, küratörler Doç.Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin’e teşekkür ederim” dedi.
Öğr.Gör. Mustafa Hastürk ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “gerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda gerekse daha önce görevim gereği iyi ilişkiler kurduğumuz Türk Dünyası sanatçıları ile yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Oldukça kalabalık bir grupla çalışacağız. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı süresince sanat aracılığıyla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Dekanımıza, küratörlere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ederim” dedi.



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