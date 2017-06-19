Dr. Hüsnü Can Başer ile Prof. Dr. İhsan Çalış, Turkishtime dergisinin araştırmaları ve buluşları dünyada yankı doğuran “Bilime Yön Veren 100 Türk” kitabında ‘İlk 100 Bilim Adamı’ arasında yer aldı.

Türk bilim adamlarının uluslararası literatürde kabul gören H-endeksine göre yaptığı araştırmaların değerlendirildiği kitapta, dünyada doğal bilimler alanında faaliyet gösteren birbirinden ünlü 100 önemli isim yer aldı. H-endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösteriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden, bitki kimyası alanında, Farmakognozi ve aromatik bitkiler üzerine uzmanlaşan Prof. Dr. Hüsnü Can Başer ile Farmakognozi ve Fitokimya alanlarında çalışmalar yapan Prof. Dr. İhsan Çalış’ın yaptıkları çalışmalarla “Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim Adamı” sıralamasına girdiği belirtildi.

Harvard, Yale, Imperial College gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk bilim insanlarının öykülerini anlatan derginin yaptığı araştırmanın sunuş yazısında, "Bilim insanlarının araştırmaları alanında ne kadar çığır açıyorsa o kadar atıf alır” denildi.

H-Endeksi En Yüksek Türk bilim İnsanlarını Kapsıyor

Akademik dünyada bilim insanlarının etkinliğini ölçmede yaygın biçimde kullanılan ‘H-endeksinden yararlanılan araştırmada, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in H- endeksinin 56, Prof. Dr. İhsan Çalış’ın H-Endeksinin ise 37 olduğu kaydedildi.