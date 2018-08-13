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13 Ağustos 2018 15:19

‘Yedi Bölge Yedi Renk’ projesi hayata geçiyor

Yapımcı Savaş Uğurlu önderliğinde gerçekleşen ve gelenekselleşen, Şehri Medeniyet Kültür projesi, Türkiye’nin var olan gücünün uluslararası platformlarda keşfedilmesi için ‘Yedi Bölge Yedi Renk’ sloganıyla hayata geçirilecek.

‘Yedi Bölge Yedi Renk’ projesi hayata geçiyor

13 Ağustos 2018 15:19



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Tanıtma Fonu Temsilciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilikler ile belediyelerin destekleriyle 4 yılda 8 kez yapımcı Savaş Uğurlu önderliğinde gerçekleşen ve gelenekselleşen, Şehri Medeniyet Kültür projesi, Türkiye’nin var olan gücünün uluslararası platformlarda keşfedilmesi için ‘Yedi Bölge Yedi Renk’ sloganıyla hayata geçirilecek.



“Amacımız, Türkiye markasını geleceğe taşımak”


Şehri Medeniyet Kültür projesini birçok farklı ilde yapan ve uluslararası platformlarda da projenin yer alacağı belirten Savaş Uğurlu, ’’’Yedi Bölge Yedi Renk’ diyerek ülkemizin Gücünü Keşfetmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hali hazırda potansiyellerinin çoğuna erişmiş ve tarihinde birçok medeniyete şahitlik etmiş olan ülkemiz gücünü 2023’e taşırken, biz de çalışmalarımıza Gücü Keşfet sloganımızla devam ederek, ülkemizin tanıtımına ve global bir marka olmasına katkıda bulunacağız’’ dedi.



“Medeniyetlerimizi dünyaya anlatacağız”


Şehri Medeniyet, yedi bölge yedi renk projesinin önümüzdeki günlerde yeni tarihlerini ve illerini açıklayacaklarını da belirten yapımcı Savaş Uğurlu, "Projemizde illerimizin kendine özgü renk, kültür, medeniyet özelliklerini ve bölgesel gelenek göreneklerini, kumaşlarını projemize dahil ederek 30 parçadan oluşan bir defile ve sunum yapacağız. Ayrıca projemizde Medeniyetler Korosu konseri, panel ve sempozyumda gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, uluslararası platformlarda medeniyetlerimizi, kültürlerimizi gelenek ve göreneklerimizi tüm dünyada tanıtılmasına katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.




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