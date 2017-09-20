Yedi şehirden gelen öğrenciler İstanbul’la tanıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle Proje kapsamında Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Muş, Şırnak ve Van’dan gelen TEOG şampiyonu 21 öğrenci ve kendilerine rehberlik eden 7 öğretmen, Boğaz Turu yapıp Miniatürkü, Eyüp Sultan Camii, Topkapı Sarayı’nı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Akvaryumu gezdiler. Galatasaray-Kasımpaşa SK arasında oynanan futbol müsabakasını da tribünde izleyen öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ı da ziyaret ettiler. Mustafa Çalışkan öğrencileri ödüllendirerek hayata ve geleceğe dair tavsiyelerde bulunup taleplerini aldı. Okullarına kütüphane yapma sözü verdi.

Öğrenciler Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner’e de veda ziyaretinde bulundular

Projenin hayata geçmesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın kendilerine çok büyük destekleri olduğunu belirten Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner, öğrencilerin hedeflerinin büyük olmasını geleceğin onlar tarafından şekilleneceğini belirtti. Ülke olarak çok daha iyi yerlerde olabilmek için başarılı öğrencilere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Çetiner, “ Güneydoğuda uzun süre çalıştım, ailelerin kalabalık olmasına ve maddi imkânsızlıklara rağmen, 21 öğrencimizin bu büyük başarısı herkese örnek teşkil ediyor. Bazı karanlık odakların çocuklarımızın okula dahi gitmesini istemeyen bir yaklaşımı var maalesef bütün bu olumsuz yaklaşımlara rağmen öğrencilerimizin başarıları çok güzel bir cevap oldu" dedi.

Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Çetiner,” İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Çalışkan’ın himayelerinde ilimize davet ettiğimiz başarılı öğrencilerimiz aslında daha güzel hediyelere layıklar. Başarılarını şimdilik dört gün bir gezi ile ödüllendiriyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

“Kendimi şanslı hissediyorum”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen proje kapsamında Muş’tan gelen 9’uncu sınıf öğrencisi Büşra Dereli, İstanbul’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Dereli, "Projede emeği geçen tüm büyüklerimize çok teşekkür ederim. 4 günlük geziyi duyduğumda çok heyecanlandım ve kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.

“Proje Doğu-Batı arasındaki bağların kuvvetlenmesinde etkili oldu”

Öğrencilerin başarısına katkı sunan, geziye refakat eden öğretmenlerden Rabia Delen ise “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden seçilen öğrencilerle böyle bir proje yapılması Doğu-Batı arasındaki bağların kuvvetlenmesinde etkili oldu. Çocuklar ilk kez Batıya doğru geldiler. Onlar için harika bir deneyim oldu. Bence bu tarz projelerin devamı gelmeli” dedi.