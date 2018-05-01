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01 Mayıs 2018 20:00

Yeditepe Bineali’nde “Aşk, Meşk, İcazet” sergisi

Yeditepe Bienali kapsamında icazet töreniyle açılışı yapılan ‘Aşk, Meşke, İcazet’ sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yeditepe Bineali’nde “Aşk, Meşk, İcazet” sergisi

01 Mayıs 2018 20:00


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” birçok etkinlikle devam ediyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bienal kapsamında Mustafa Cemil Efe Sanat Merkezi’nin mezunu, “Aşk, Meşk, İcazet” sergisi öncesi, öğreticileri olan Mustafa Cemil Efe’nin öğrencilerine icazet vermesiyle sergi açılışı yapıldı. Öğrenciler tarafından yapılan meşkler ilk defa Yeditepe Bienalinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Eserlerinin sergileniyor olması öğrencilerde büyük heyecan oluştururken, sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



“Kendimizin değil talebelerimizin eserlerini sergiliyoruz”


Sergi açılışı öncesinde konuşan öğretici Mustafa Cemil Efe, “Talebe oldukları dönemde sabırla ve azimle çalıştılar. Tüm meşklerini kağıtlara yazarak meşklerini hazırladılar. Bugün o meşkler bir icazet töreninde ilk defa sergileniyor. Bir talebenin nasıl ustaya dönüştüğünü birkaç tabloda görülebilir hale getireceğiz inşallah. Eğitim süreçlerinde kullandıkları malzemeleri bile bugün burada sergiliyoruz. Bugün talebelerin günü ve biz onlarla gururlanıyoruz, kendimizin değil talebelerimizin eserlerini sergiliyoruz” diye konuştu.



“İlmin, sanatın ve edebin bir araya geldiği atölyedir”


Mustafa Cemil Efe Sanat Merkezinde eğitim alan Ünal Ünalan, “Bizler için Mustafa Cemil Efe Sanat Merkezi hüsn-ü hat sanatı yanında hüsn-ü halin de verildiği bir makam, bir medrese olmuştur. İlmin, sanatın ve edebin bir araya geldiği atölyedir. Modern dünyanın geçici heveslerinin girdabından sıyrılarak geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir güvenli liman olarak, bizler için geçmiş ile gelecek arasında engin ufukların habercisi olmuştur” dedi.




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