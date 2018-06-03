Yei Theodora Ozaki’nin Japon Masalları, raflarda

İran Masalları ile başlayıp İbrani Masalları ve Hint Masalları ile devam eden serinin yeni kitabı Japon Masalları Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Kadim bir kültürün izlerini taşıyan Japonya hakkında yeni bir bakış kazandıracak Yei Theodora Ozaki’nin yazdığı bu masallar Servin Sarıyer’in çevirisiyle okurlarla buluşuyor.

Şans, hile, cüce cinler ve tılsımlı mücevherler, canavarlar ve kahramanlar, denizin dibindeki krallıklar, Güneş’e ve Ay’a uzanan sütunlar Japon Masalları, geçmiş ortak yaşayıştan bugüne kalan efsaneler değil de, hâlâ masalsı ve kısmen de aykırı bir hayatı yaşamaya eğilimli Japonların geçmişine dair birer referans metin niteliğinde.