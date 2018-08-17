Yemek, sanat ve müzik alanındaki en iyi şehirler belli oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, müzik, sanat ve yemek kategorilerinde en iyi şehirleri ele alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Business Insider verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde yer alan farklı şehirlerde en iyi sanat, müzik ve yemek lokasyonları belirlenirken, İstanbul’un da bu listeye girdiği görüldü. İstanbul’da 71 adet tiyatro bulunduğu saptanırken, 72 adet müze bulunduğu kaydedildi. Sanat galerisi kategorisinde ise 211 galeriye ev sahipliği yapan İstanbul’un 8 konser salonu 1’de dünya miras alanı barındırdığı saptandı. Buna karşın, rapora göre Michelin yıldızlı restoran kategorisinde hiçbir restoranın yer almadığı belirtildi.

Türkiye’de daha çok sanat galerisi var

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, yaşam standartlarıyla ilgili bu sene içerisinde 2 bin 671 haberin yansıma bulduğu belirlendi. Madrid’den Singapur’a, Miami’den Tokyo’ya kadar dünyanın birçok yerinden farklı şehirler raporda yer alırken, New York’un belirtilen kategorilerdeki yeri dikkat çekti. Böylelikle, sadece tiyatro sayısı 533 olan New York’un, 123 müze, 142 sanat galerisi, 16 konser alanı, 77 Michelin yıldızlı restoranı, 1 de dünya miras alanı bulundurduğu kaydedildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da ise 878 tiyatro olduğu saptanırken, 186 müze olduğu tespit edildi. Londra’da bulunan sanat galerisi sayısı da İstanbul’dan az olurken, 125 galeriye ev sahipliği yaptığı görüldü. Londra’da bulunan dünya mirası alanı ise 4 olurken, konser salonları 17, Michelin yıldızlı restoran sayısı da 67 olarak kayıtlara geçti. Uzak Doğu ülkelerine bakıldığında, Tokyo’nun 280 müze,217 Michelinyıldızlı restoran, 95 tiyatro, 72 sanat galerisi, 2 dünya mirası alanı 14’te konser salonunun yer aldığı görüldü.