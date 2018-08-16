Yemek yemeğe günde ortalama 1 saat 58 dakika ayırıyoruz

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Avrupa ülkelerinde günlük yemek için ortalama ne kadar zaman harcandığına dair yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin günlük yemek için ayırdığı sürenin ortalama 1 saat 58 dakika olduğu anlaşıldı. İstatistikler, Türkiye’nin yemek için ayırdığı sürenin diğer ülkelere kıyasla ortalama bir değerde olduğunun göstergesi sayıldı.

En çok Yunanistan zaman ayırıyor

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, yeme içme başlığı altında yazılı basında 115 bin 616 haber çıkışı tespit edildi. Avrupa ülkelerinin yer aldığı listenin başına Yunanistan yerleşirken, bir günde yemeğe ortalama 2 saat 13 dakika ayırdıkları anlaşıldı. Yunanistan’ı yakından takip eden ülke Fransa olurken günlük yemek için ortalama 2 saat 12 dakika harcadıkları saptandı. İspanya’nın yemek yemek için ayırdığı süre ise 1 saat 59 dakika olurken, 1 dakika ile Türkiye’nin önünde yer aldığı görüldü. İtalya ve Hollanda ise 1 saat 57 dakika zaman harcayarak Türkiye’nin bir basamak gerisinde yer aldı.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan Avrupa ülkesi 1 saat 21 dakika ile Estonya oldu. Estonya’yı da 1 saat 23 dakika ile Finlandiya takip ederken, 1 saat 24 dakika ile de Avusturya ve Norveç izledi.