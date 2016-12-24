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24 Aralık 2016 10:25

Yeni Bakış 2 yaşında girdi

Yeni Bakış 2 yaşında girdi

24 Aralık 2016 10:25

Gifa Holding bünyesinde bulunan Yeni Bakış Gazetesi, ikinci yaş gününü kutladı.

KKTC’de faaliyet gösteren GİFA Holding bünyesinde bulunan Yeni Bakış Gazetesi, ikinci yaş gününü düzenlenen resepsiyonla kutladı. Düzenlenen resepsiyona KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bazı milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri, Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile aynı zamanda Yeni Bakış Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa, gazetenin üst düzey yöneticileri ve çalışanları katılırken; yapılan konuşmalarda, Yeni Bakış’ın ilkelerinden ödün vermeden 2’nci yılını tamamladığına dikkat çekilerek aynı ilke ve prensipler doğrultusunda gazetenin yoluna devam edeceği belirtildi.

Konuşmaların ardından 2’nci yaş pastasını gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa, Yeni Bakış çalışanlarıyla birlikte kesti.



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