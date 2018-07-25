Yeni çiftlere gelinlikleri Ataşehir Belediyesinden

Ataşehir Belediyesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan gelin adaylarının hayallerini gerçeğe çevirdiği “Hayalim Gelinlik” projesi devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeyle yaz mevsiminin gelmesiyle artan düğün hazırlıkları öncesi yeni yuva kurmaya hazırlanan çiftlerin gelinlikleri ücretsiz olarak temin ediliyor. 3 yıldır devam eden projeyle gelinlik almak için maddi durumu yeterli olmayan çiftlerin gelinlikleri ücretsiz olarak sağlanıyor. Gelinlik bağışlamak isteyen hayırseverler veya ücretsiz gelinlik hizmetinden faydalanmak isteyen gelin adayları Ataşehir Belediyesinin (0216) 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi’nden 1069 dahili telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabiliyor.