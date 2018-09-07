Yeni Eğitim-öğretim yılı öncesi dev korsan kitap operasyonu

Gerçekleştirilen operasyonda korsan ürünler arasında İngilizce Hazırlık Kitapları ve Üniversite ders kitapları bulundu.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri eğitim-öğretim yılının başlamasını fırsat bilerek korsan kitap basımı ve dağıtımı yapan bir şahsı tespit etti. 3 aylık çalışmanın ardından kitapların dağıtım yeri olduğu öğrenilen Bayrampaşa’da bir depoya baskın düzenlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan korsan kitaplar ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 Buçuk Milyon TL olan 31 binin üzerinde kitap ele geçirildi. Korsan kitapların basımı ve dağıtımını yaptığı düşünülen M.C. baskın yapılan depoda yakalanarak gözaltına alındı.

İngilizce hazırlık ve Üniversite ders kitapları bulundu

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda İngilizce hazırlık kitapları ve üniversite ders kitapları bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılında güncel korsan kitapların piyasaya sürüleceği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.