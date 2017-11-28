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28 Kasım 2017 10:06

Yeni gayrimenkul yasasına göre; hüküm giymiş kişiler emlakçı olamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ev alım, satım ve kiralama ticaretine yeni düzenlemesiyle ilgili olarak sektörde görüşmeler devam ediyor.

Yeni gayrimenkul yasasına göre; hüküm giymiş kişiler emlakçı olamayacak

28 Kasım 2017 10:06

Yeni yasa taslağına göre affedilse dahi kasten işlenen bir suçtan hüküm giymiş, konkordato ilan etmiş veya iflas etmiş kişiler, gayrimenkul danışmanı olamayacaklar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ziyarette bulunan heyette yer alan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay ‘Ankara’dan umutla döndük’ dedi.



Gayrimenkul sektörü tarafından temkinli karşılanan tasarı ile sektörün önemli oyuncuları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda sektörün iş akışının zorlaşacağını, iflas etmiş ya da hüküm giymiş kişilerin toplumdan soyutlayacağını belirtti. Atalay, "Bu insanları hayata tekrar kazandırmak için ülke olarak elimizden geleni yapmalıyız" şeklinde konuştu.



Yasanın 21’inci maddesine göre gayrimenkul ofislerinin artık ruhsat almak zorunda olacaklarını belirten Atalay, işçi ve işçi sağlığı konusundaki ciddi yaşamsal riskler taşıyan işletmelerin ruhsata tabii olduklarını, bu işletmelere ruhsat verilirken havalandırma, sağlık-eğitim-çevre (SEÇ), iklimlendirme, gibi pek çok teknik unsurun göz önüne alındığını belirtti.


Normal ticaret işletmelerin ruhsata tabi olmadıklarını vurgulayan Atalay, Emlak sektörünün de diğer iş yerlerinden farkı olmadığını dolayısıyla kanun taslağında yer alan bu maddenin tekrar düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



"Hüküm giymiş insanları toplumdan soyutlamak, onların hayatlarını zorlaştırmak demektir"


Öte yandan, tasarıda yer alan kasten işlenen bir suçtan hüküm giymiş, konkordato ilan etmiş veya iflas etmiş kişilerin, gayrimenkul danışmanı olamayacağı hükmünün oldukça ağır olduğuna dikkat çeken Atalay, "Bu maddenin oldukça ağır olduğunu ve iş hayatının normal akışını zorlaştıracağını düşünüyorum. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş insanları toplumdan soyutlamak onların hayatlarını zorlaştırmak demektir. İflas ve konkordato, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş müessese ve haklardır. Ticaret yapan herkesin iflas veya konkordatoya uğrama riski vardır. Bu aynı zamanda kanuni bir haktır ve kanun ile yapılış şekli düzenlenmiştir. İflas etmiş bazı kişilerin para ile ilgili bazı meslekleri icra edemedikleri doğrudur ancak gayrimenkul danışmanlığı böyle bir meslek değildir. Danışman, alıcı ve satıcıyı buluşturur, işlem tamamlandığında hizmet bedelini alır. Para ile direkt ilgisi olmaz. Para transferi alıcı ile satıcı arasında gerçekleşir" dedi.


Markalı gayrimenkul danışmanlık firmaları olarak taslakla ilgili önerilerini sunmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gittiklerini belirten Atalay, "Bakanlığın görüşlerimizi dikkatlice ve yapıcı bir şekilde dinlemesinden çok memnun olduk. Bakanlığımız sektöre bir düzen vermek için gerekli çalışmaları yapmakta, ancak bu çalışmalar bizler gibi yıllardır sektöre yön veren firmaların görüşleri alınarak yapılırsa hem devletimiz, hem de halkımız rahat edecek" ifadelerini kullandı.




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