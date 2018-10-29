Yeni Havalimanı açılış törenine ünlü akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği Yeni Havalimanı açılış törenine sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İlk fazı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreni için hazırlıklar tamamlandı. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakla iniş gerçekleştirdiği havalimanına ünlüler de adeta akın etti. Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarihi açılışı yerinde izlemek üzere terminal binasındaki tören alanına geldi. Programa ses sanatçısı Orhan Gencebay, türkücü Yavuz Bingöl, ses sanatçısı Muazzez Ersoy, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski manken Demet Şener, iş adamı Ali Ağaoğlu, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Şafak Sezer, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü Türk asıllı kick boks sporcusu Gökhan Saki ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

“Dünyada çok yeri gezdim böyle bir havalimanı görmedim”

Dünyaca ünlü Türk asıllı kick boks sporcusu Gökhan Saki, “Böyle büyük bir günde burada olmak beni çok mutlu ediyor. Dünyada çok yeri gezdim böyle bir havalimanı görmedim. Türkiyemize hayırlı olsun. Gururlanıyorum” dedi.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ise “Dünyanın en büyük havalimanı, hayırlı uğurlu olsun. Biz de heyecanlıyız, sahnede çok güzel bir orkestra var” şeklinde konuştu.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, “Yeni Havalimanına girdiğim zaman Bakanlar Kurulunda havalimanı projesini tartıştığımız gün geldi. Sadece bunun alanını belirlemek, hafriyatının bile Türkiye'ye nelere mal olacağını düşünmek gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye bunu da gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

“Tarihi güne tanıklık etmeye geldik”

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül de, “Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı, biz de sürekli maçlarımıza buradan gideceğiz. Bugün tarihi güne tanıklık etmeye geldik. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.