Yeni Havalimanı açılışına dünya medyasından yoğun ilgi

Yeni Havalimanı'nın ilk faz açılış törenine ulusal ve uluslararası medya temsilcileri yoğun ilgi gösteriyor. Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya kadar birçok ülkenin basın mensupları, tarihi töreni dünya kamuoyuna duyurmak için alandaki yerini aldı.

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreni için davetliler tören alanındaki yerlerini almaya başladı. Dünya havacılık tarihinde önemli bir konuma gelecek havalimanının resmi açılış törenini takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcileri de açılış törenine yoğun ilgi gösteriyor.

Canlı yayınlarla dünyaya Yeni Havalimanı anlatıldı

Sabahın erken saatlerden itibaren alandaki ulaşan ulusal ve uluslararası medya mensupları, basın için ayrılan iki katlı basın türbinini tamamen doldurdu. Gazeteciler gün içerisinde zaman zaman canlı bağlantılar yaparak Yeni Havalimanı hakkında izleyicileri bilgilendiriyor.