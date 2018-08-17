Yeni hedef uçak filosunu ve öğrenci sayısını arttırmak

Pilotaj eğitimleri Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) denetimde devam ediyor. Girne Amerikan Üniversitesi havacılık alanında yapmış olduğu atılımlara, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’den aldığı tam yetki ile devam ediyor.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu ve Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA), TC SHGM’nin son denetlemesinin ardından, mevcut uçuş ve yetki belgelerine ek olarak; CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletli uçuş yetkisi), IRI (öğretmen eğitimi) yetkilerini de ekledi. KKTC’de pilotaj eğitiminde bu yetkilere sahip tek üniversite olan GAÜ, Türkiye çapında pilotaj eğitiminde saygın eğitim kurumları arasında bulunuyor.

KKTC’de pilotaj alanında en donanımlı üniversite

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları, GAÜ Pilotaj bölümü ve GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi olarak, artan öğrenci sayısı nedeniyle, uçak filosunu artırmak için gerekli işlemleri başlattıklarını belirterek, almış oldukları yeni yetkiler ile birlikte bu sayının daha da artacağını söyledi. Muhtaroğulları, en kısa zamanda Kıbrıs uçuşlarını da başlatmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, birçok alanda olduğu gibi, havacılık alanında da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Gelişmelerin GAÜ ailemize hayırlı olmasını diler, ekibime ve öğrencilerimize güzel uçuşlar dilerim” dedi.

İstanbul’da hizmet veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi ve GAÜ Pilotaj Bölümünün, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı; Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesine sahip (ATO - Approved Training Organization), KKTC merkezli ve onaylı, ilk uçuş okulu ünvanınına sahip olduklarını ve şuanda bünyelerinde 2 adet DA 20, 2 adet DA 40, 1 Adet Cessna 172 bulunduğunu söyledi.