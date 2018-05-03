Yeni kampüs, köylere ve yakın çevreye yaşam alanı sağlayacak

Erhürman, kampüsün bölgedeki köylere ve yakın çevreye yaşam alanı sağlayacak nitelikte olacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile beraberindeki heyet, Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) Dipkarpaz’da yapımı devam eden kampüsünde incelemelerde bulundu.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, GAÜ Karpaz Yaşam Kampüsü’nün gelişimi ve geleceği ile ilgili bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, bölge için önemli bir görevi üstlendiklerinin farkında olduklarını ifade etti. Akpınar ayrıca başta KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun olmak üzere kampüsün gelişimi noktasında destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

‘’Üniversite olarak bu süreci kendi imkanlarımızla tamamlama yoluna gittik’’

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ‘’Girne Amerikan Üniversitesi, Karpaz Belediyesinin de düşüncesi ile ortaya koymuş olduğu vizyonunu Büyükelçiliğimizin de desteği ile yaşam kampüsünün temellerini 2012 yılında atmış olduk. Bu süreç bizim için çok büyük bir heyecan ve içten gelen bir istikrarla başlamış olmasına rağmen, o dönemler içerisinde birtakım karşı karşıya kalmış olduğumuz sorunsal sebepleri aşamamış olmamız sebebi ile bir takım gecikmeler yaşadık. O gecikmeler ile ilgili nedenleri geçtiğimiz güz dönemlerinde aktarmış olduk ve bir takım çözüm beklentisi içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Fakat bir yanıt alamadığımızdan dolayı üniversite olarak kendi imkanlarımızla bu süreci bir şekilde tamamlama yoluna gittik" dedi.

Bölge bal ormanı projesiyle de hayat bulacak

Akpınar, ‘’Aynı zamanda bölgede bir bal ormanı projesiyle de hayat bulacak ayrı bir proje ortaya çıkardık. Bugün sayısal olarak 300 kovanın aktif bir şekilde 1000 kovanı da, bölge halkından eğittiğimiz arıcı arkadaşımızla birlikte yetiştiriyoruz. Ancak yaşam kampüsünün inşaat programıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz yıl, Kıbrıs Amerikan Üniversitesinin de desteği ile hem Ziraat Fakültesini, hem de Girne Amerikan Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin hayat bulacağı yeni bir çalışma başlattık. Ziraat Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve YÖK’ün onayında. Biz kampüsle ilgili çalışmayı 2018-2019 akademik yılına yetiştirmek üzere planlamış durumdayız’’ dedi.

‘’Kampüsümüzün bir sonraki yılda açılışını yapacağız’’

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, şunları kaydetti:

"Proje başlangıcı olarak 2008 tarihini ortaya koymuşken, ancak 2012 yılında temelini atmayı başarabildik. Bahsetmiş olduğumuz bütün o bürokratik engelleri aşarak, hükümetimizin de kararı ile o dönemde ufak bir düzenleme yapıldı ve bu arazi Girne Amerikan Üniversitesinin kullanımına Bakanlar Kurulu kararı ile verildi. Bakanlar Kurulunun kararının ardından, bölge dokusuna uygun hazırlanan proje ile 2012-2013 akademik yılında temelimizi attık. Temel atma törenimizi, Beşir Atalay ile o dönemin büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile gerçekleştirdik. Kampüsümüzün bir sonra ki yılda açılışını yapacağız."

“Köylere ve yakın çevrelere yaşam alanı sağlanacak"

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise şunları söyledi:

“Karpaz’ın bölgesel kalkınma projesini hazırlamaya çalışıyoruz. Serhat Bey ile olan görüşmemizde öğrencilerin yurtların dışında, köylere ve yakın çevrelere yaşam alanı sağlayabileceği kanaatindeyiz. Arazi üzerinde geniş düşünmemiz gerek. 2019-2020 sürecinde minimum 600 öğrenci düşünmekteyiz. Daha da destekleyebilirsek ki ben daha çok desteklemek taraftarıyım, Karpaz’ı ve GAÜ’yü desteklemek yönündeyim. Gençleri yavaş yavaş o yönde desteklemeliyiz. Serhat Bey ve kendi adıma söylüyorum ki kararlıyız, bu işi yapacağız."

‘’Dipkarpaz halkı olarak bütün gücümüzle mücadele ettik’’

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun, “8 sene önce bize bağlanan köylerle birlikte toplamda 69 tane kültür olmak üzere birlikte yaşamaktayız. Biz Dipkarpaz halkı olarak 40 yıldır Dipkarpaz’ın doğasını, çevresini ve denizini koruyarak, buraya bir üniversitenin gelmesi için bütün gücümüzle beraber mücadele ettik ve bu mücadelemize bir tek ses veren, Girne Amerikan Üniversitesi olmuştur. Ben göreve geldiğimden beri Serhat Bey ile 3 defa görüşmemiz olmuştu. Dipkarpaz halkı bugün Girne Amerikan Üniversitesi ve heyetimizin bir an evvel bu soruna çözüm bulunması gerekmektedir. Hükümet ve GAÜ el ele vererek Karpaz’daki işlemleri sonlandıralım" dedi.