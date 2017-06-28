Yeni nesil hemşirelerin görev alanları genişliyor

Dr. Nuran Kömürcü, Avrupa’da dolaşımı serbest yedi meslekten birine sahip olan hemşireliğin mesleki diploma olarak uluslararası geçerliliği olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlık personeli ihtiyacı her geçen gün artarken, hekimlik mesleğinden sonra en önemli yardımcı sağlık elemanı olarak görülen hemşirelik mesleği yeni görev alanlarıyla değişime dönüşüme uğruyor. Özel ve kamu hastanelerinde ameliyathane, diyaliz, tüp bebek, doğumhane, yoğun bakım, acil, onkoloji, pediatri hemşireliği gibi alanlarda görev alabiliyor.

Artan ihtiyaçlara paralel olarak hemşirelik mesleğinin daha da önem kazandığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuran Kömürcü, hemşirelik mesleğinin Avrupa’da dolaşımı serbest yedi meslekten biri olduğu bilgisini paylaşırken, hemşirelerin mesleki diplomalarının uluslararası geçerliliği olduğunu ve yurt dışında çalışma olanağına sahip olduklarının altını çiziyor.

Hemşirelik mesleğini sanat, estetik ve sağlık bilimin harmanlandığı uygulamalı bir sağlık disiplini olarak nitelendiren Prof. Dr. Nuran Kömürcü, “Çağdaş hemşirelikte, aile merkezli bakım esastır. Hemşire hastayı ailesiyle birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Yalnızca hasta birey ve ailesiyle değil, günümüzde sağlığı koruma/geliştirme ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine verilen önemin artmasıyla birlikte, birey/aile, grup ve toplumun sağlıklı kesimiyle de ilgilenir. Her yaş grubundan insan/aile, grup ve toplumun her koşullarda bakım gereksinimini karşılar. İnsanın sadece fizyolojik değil, psikolojik ve sosyal yönlerden de bakım gereksinimini karşılar. Bunu yaparken, hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık/hastalık, çevre, hemşirelik mesleğiyle ilgili süreçlerde, sistematik problem çözme yöntemlerini kullanarak, problemi tanılar, girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir” diyor.

İş ve görev alanı genişliyor

Günümüzde hemşirelik mesleğinin görev alanlarının genişlediğine işaret eden Prof. Dr. Kömürcü, hastane dışındaki kamu ve özel kurumlarda ise okul sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, işçi sağlığı hemşireliği gibi alanlarda uzmanlaşıp, ilgili birimlerde görev alabildiğine vurgu yapıyor: “Hastanelerde ameliyathane, diyaliz, tüp bebek, doğumhane, yoğun bakım, acil, onkoloji, pediatri hemşireliği gibi alanlarda, hastane dışındaki kamu ve özel kurumlarda ise okul sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, işçi sağlığı hemşireliği gibi alanlarda uzmanlaşıp, ilgili birimlerde görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerde akademisyen, eğitim kurumlarında eğitici (sürücü kurslarında ilk yardım eğitimcisi gibi), sigorta, sağlık hizmeti şirketlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda danışman olarak, araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak ya da mesleki bilgisini kullanabileceği koordinatörlük pozisyonlarında aktif şekilde görev alabilirler.” Prof. Dr. Kömürcü, ayrıca hemşirelerin toplumun sağlığını koruma ve yükseltme amaçlı örgütlenmelere öncülük edebileceği, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleki bilgi, donanım ve tecrübesini kullanabileceği her türlü organizasyon yapılarında planlamacı, yürütücü olarak görev alabileceğini belirtiyor.

Hemşirelerin görev alanları

Mezun hemşireler, hemşireliğin uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci, koordinatör, hasta haklarının savunucusu olmak gibi çağdaş rolleri olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Kömürcü, hemşirelerin başta kamu ve özel hastaneler, klinikler, huzurevleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumları, mesleki eğitim kurumları ve araştırma merkezleri olmak üzere pek çok kurumda görev alabilme imkanına sahip olduklarının altını çiziyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nün Türkiye’de ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamaya yönelik katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Nuran Kömürcü, hemşirelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi misyonu doğrultusunda eğitim aldıklarını ifade ediyor ve hemşirelik mesleğini “Yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi; mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip; etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı; multidisipliner ekip çalışması yapabilen; kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında fark oluşturan; hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen; sorunu görebilen ve çözüm üretebilen; araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici olarak ulusal ve uluslararası platformlarda görev alabilen” şeklinde özetliyor.

İAÜ’de hemşirelik eğitimi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin çift anadalda eğitim ve uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) almanın yanı sıra, mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitim programına devam etme olanağı da bulabildiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Kömürcü, hemşirelik mesleğinin Avrupa’da dolaşımı serbest yedi meslekten birine sahip olan hemşirelerin mesleki diplomalarının uluslararası geçerliliği olduğunu ve yurt dışında çalışma olanağına sahip olduklarının altını çiziyor.

İlk mezunlarını verdi

En son teknolojik laboratuvar imkanlarından yararlanma imkanı sunulan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Geçtiğimiz hafta yapılan yemin töreninin ardından mesleğe adım atan İAÜ’lü hemşireler; lisans eğitimleri süresince ‘Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği’, ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’, ‘Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’, ‘Halk Sağlığı Hemşireliği’, ‘Hemşirelik Esasları’, ‘Hemşirelikte Yönetim’, ‘İç Hastalıkları Hemşireliği’ ve ‘Psikiyatri Hemşireliği’ ana bilim dallarında eğitim alarak hayata atıldı. İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Bölümü, ÖSYM’nin yaptığı YGS ve LYS sonucuna göre kabul edilirken; yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul ediliyor.