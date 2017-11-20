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20 Kasım 2017 09:47

Yeni nesil perdelere en son çözüm; dikey zebra tüller

Değişen moda ve teknoloji ile birlikte insanların ev ortamlarında tercih ettiği seçenekler de değişiyor.

Yeni nesil perdelere en son çözüm; dikey zebra tüller

20 Kasım 2017 09:47

Yeni neslin son zamanlarda tercih ettiği stor, zebra ve jaluzi perdeler daha sonradan temizlik açısından sıkıntı oluşturmaya başlayınca ortaya makinede yıkanan dikey zebra tüller çıktı.


Yeni moda ile birlikte birden ortaya çıkan stor, zebra ve jaluzi perdeler aslında ev hanımlarının da temizlik açısından en büyük sıkıntısı olmaya başladı. Eskiden tüller ve perdeler makineye atılmasıyla birlikte çabucak temizlenirken, bu yeni nesil perdeler ise elde nazikçe silinmesi gerekiyor. Özellikle temizlik açısından titiz olan kadınların zamanla bu perdeler konusunda sıkıntı yaşamasıyla birlikte firmalar da çözüm olarak çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir yeni bir ürün ortaya çıkardı.


Dikey zebra tülleri 3-4 yıl önce fuarda Koreli firmalardan gören ve çok kullanışlı olduğunu düşünen Kervan Perde’nin Firma Sahibi İsa Kömürcü, “Teknolojik gelişmelerle müşterilerimizin taleplerini karşılamak için 10 yıldır “sıfır hata” anlayışıyla hizmet veriyoruz. Bu yüzden müşterilerimizin en büyük sıkıntısı olan perdelerdeki temizlik konusuna çözüm sağlamak amaçlı yapmış olduğumuz ARGE çalışmasıyla yeni ürünümüzü çıkardık. Kullanışlı ve pratik olmasından dolayı da çok fazla talep aldık” dedi.



Hem temizlik açısından kolay hem de 3 perde işlevi görüyor


Yeni ürünle birlikte temizlik probleminin ortadan kalktığını söyleyen İsa Kömürcü aynı zamanda da işlevinden dolayı tül, güneşlik ve fon olarak da kullanıldığından bahsederek, “Bu perde kirlendiği zaman çok kolay sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra yukarıda aparatları var ve bu aparatları bir tülbentle sarıp çamaşır makinesine koyarak çok rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Yıkandıktan sonra zaten nemli olarak çıkıyor makineden ve astığınız yerde kuruyor, ütülenmesine gerek yok. Aynı zamanda perdenin 33 tane rengi var. Bir perdede hem fon görüntüsü hem de tül görüntüsü oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca güneşlik olma özelliği de taşıyor. Yani bir perde 3 özelliği bir arada taşıyor. Perdemiz on santimlik parçalar halinde ve isteğe bağlı her bir on santimlik parça farklı renklerde seçilebilir. Bu sayede alanınızdaki diğer eşyalarla tam bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. İnsanlar artık gelişen teknoloji ile birlikte ev ortamlarında daha rahat ve kullanışlı ürünler tercih ediyorlar. Bu artık perdeler için de geçerli. Biz de bu isteğe cevap verebilmek adına hizmetlerimizi akıllı ev sistemlerine uygun hale getirdik. Perdelerini artık uzaktan kumandayla ya da tabletleriyle açık kapatabilirler” şeklinde konuştu.


Son olarak da yine de evinde stor, zebra ve jaluzi gibi perdelere sahip olanlara tavsiyelerde bulunan Kömürcü, “Eski stor perdelerin temizliği için ise hafif nemli bezle yumuşak dokunuşlarla silmelerini tavsiye ediyoruz aksi halde perde kumaşı kırıldığında işlevini yitiriyor ve çizik çizik oluyor” ifadelerini kullandı.




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