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19 Haziran 2017 13:00

Yeni Nokia akıllı telefonları ilk üç ay Vodafone satacak

Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, Nokia’nın 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 model akıllı telefonlar ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak.

Yeni Nokia akıllı telefonları ilk üç ay Vodafone satacak

19 Haziran 2017 13:00


Vodafone, herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefi doğrultusunda efsane cep telefonu markası Nokia ile yeniden buluşmanın adresi olacağını duyurdu. Vodafone ve Nokia arasında yapılan anlaşma kapsamında, Nokia’nın 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 model akıllı telefonlar ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacağı bildirildi. Vodafone ve Nokia işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve HMD Global Başkanı Florian Seiche’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.


Akıllı telefon pazarının hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüdüğüne dikkat çeken Engin Aksoy, şunları söyledi; "GfK’nın araştırmasına göre, Türkiye’de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satıldı ve akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 büyüdü. Vodafone Türkiye olarak, akıllı telefonu herkes için erişilebilir kılmak üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Herkesin kaliteden ödün vermek zorunda kalmadan en iyi telefona sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, kalitesi ve teknolojisiyle tüm dünyanın tanıdığı ve beğendiği Nokia markasının sahibi HMD ile işbirliğimizi son derece önemsiyoruz. Bu işbirliğiyle, sektörde efsane haline gelmiş bir markayı tutkunlarıyla ilk olarak biz buluşturacağız. Nokia’nın 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 akıllı telefonlar 3 ay boyunca sadece Vodafone’da satılacak. Yeni Nokia akıllı telefonların, hem üstün teknik özellikleri hem de milyonlarca Nokia’severin yoğun ilgisi sayesinde Türkiye akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz".


Nokia markasının telefon ve tabletler için tek lisans sahibi olan HMD Global Başkanı Florian Seiche, şunları söyledi: "Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye’ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone işbirliğiyle, tüketicilerimize saf Android’de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz".




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