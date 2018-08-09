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09 Ağustos 2018 14:20

Yeni sezonda Turkcell’den taraftara dijital destek

Turkcell, Lefter Küçükandonydis sezonunun başlamasına özel, dijital iş birliğine gittiğimiz kulüplerin taraftarlarına sezona merhaba hediyesi verecek.

Yeni sezonda Turkcell’den taraftara dijital destek

09 Ağustos 2018 14:20



Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun başlaması şerefine Turkcell; 61Cell, Bursa Mobile ve Galatasaray destek paketi sahibi taraftarlara sezona merhaba hediyesi verecek. Kampanya kapsamında 1 GB hediye internet vereceğini belirten şirket, geçen sene olduğu gibi bu sene de gol başına taraftarlara hediye internet, GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imkânı sunaacak.



"Futbol coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz"


Futbolda bir dijital devrim yaşandığını ve bu devrimi, futbol kulüpleriyle yapılan gelir getiren iş modelleriyle desteklediklerini dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Modern futbol dünyası dijitalleşiyor. Kulüplerin geleceği de bundan geçiyor. Yeni sezonda da tüm taraftarları, takımlarını desteklemeye ve futbol coşkusunu hem statlarda hem de dijital ortamlarda yaşamaya davet ediyorum. Ve bunun için de dijital iş birliğine gittiğimiz kulüplerin taraftarlarına hediye 1 GB internet hediye ediyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun tüm takımlara, taraftarlara ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.




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