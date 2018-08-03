Yeni Sistem Eşit Ağırlık ve Sözel bölümü öğrencilerini zorlayacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Rehberlik Uzmanı Sebahattin Kutlu: “Özellikle Eşit Ağırlık ve Sözel bölümü öğrencileri tercih döneminde çok zorlanacak. Öğrenciler tercihlerde mutlaka destek almalı, aksi halde gidecekleri güzel bölümleri kaçırabilirler” diye konuştu.”

Üniversite yolunda önemli süreç başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm akademik kadrosu, psikolog ve psikolojik danışmanlar eşliğinde üniversite adaylarına ve ailelerine tercihler konusunda yardımcı oluyor.

“En yanlış tercih üniversiteyi gidip görmeden yapılan tercihtir”

Öğrencilerin yıllardır hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını ve bunu iyi bir tercihle sonlandırmaları gerektiğinin altını çizen, İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Rehberlik Uzmanı Sebahattin Kutlu, tercih önerileri için gelen öğrencilere şu tavsiyelere bulundu: “Sonuçlar açıklandı, resmi kılavuz da öğrencilerin eline ulaştı. Öğrenciler yıllardır hedeflerine ulaşmak için çalıştılar. Tercihlerimizi yaparken başarı sıralarınızı doğru değerlendirmek için uzmanlardan yardım alın. Sadece puan ve başarı listesine bakarak puanlama yapılmaz. Üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Seçilen bölüm öğrenciyi, beklentilerini karşılayacak mesleğe yönlendirilmelidir. Ayrıca seçilen bölümle ilgili ön hazırlık yapılmalıdır. En yanlış tercih, üniversiteyi gidip görmeden yapılan tercihlerdir. Bir bölümü tercih edecekseniz o bölümün öğretmeniyle bir araya gelin üniversiteleri gidip yakından görün.”

“Okuyacağınız üniversiteyi iyi tanıyın”

Öğrencilerin seçecekleri bölüm ve üniversiteyi gidip görmeleri ve öğretim görevlileriyle tanışmaları gerektiğini söyleyen Kutlu, “Bulundukları şehirden başka şehre üniversite görmeye gitmeyen öğrencilerin sonradan pişman olmamaları için önceden okuyacakları yerleri görerek bu bilgilendirme sürecini iyi değerlendirsinler” dedi.

“334 tane tercih merkezimiz var”

Öğrencilere seçecekleri bölüm ve üniversitelerle ilgili önerilerde bulunan Kutlu sözlerine şöyle devam etti: “ İstanbul Aydın Üniversitesi olarak 81 ilde 334 tercih merkezimizle öğrencilere doğru kararı verdirmek için yanındayız.

Akademisyenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, uzman psikologlarımız bu merkezlerde aday öğrencilere yardımcı oluyor. 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında resmi tercihler başlayacak. Bu tercihlerini aday öğrenciler asla kendileri yapmasınlar. Bu kadar emekten sonra yeniden sınava girmek hem maddi hem de manevi açıdan çok zor. Bunları yaşamak istemiyorsak bölüm ve üniversite tercihini doğru yapmalıyız bunda da adaylar destek almalılar.”

7-14 Ağustos’ta resmi tercih günleri başlıyor

Reklamcılara, gazetecilere, hemşirelere, mühendislere, hukukçulara, anestezi teknisyenlerine ihtiyacımız var diyen Kutlu, sonuç olarak önemli olan aday öğrencinin hangi alanda ülkesine ve insanlığa hizmet edeceğidir. Böylece öğrenciler mesleklerinde mutlu ve başarılı olacaklar. Öğrenciler tercihlerle ilgili önerileri aldıktan sonra asıl tercih gününde hedeflerine ve kişilik yapılarına uygun meslekleri tercih etsinler” diye konuştu.