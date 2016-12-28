Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:53

Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin

Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin

28 Aralık 2016 11:53

Erkeklerde görülen en sık ve can sıkıcı sorunlardan birisinin saç dökülmesi olduğunu ifade eden Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Yeni yılda saçlarınızı ödüllendirin” dedi.
Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminin yaşın ilerlemesi, stres ve genetik yatkınlıklar sonucu dökülen saçların tedavisi olduğunu belirterek, “Saçların dökülmesi sonucu oluşan öz güven eksikliği, sosyal çevrenin olumsuz yönde etkilemeleri ile birlikte saç ekimine karar verilir. Bu nedenle bunları geride bırakarak kendinize yeni yılda küçük bir hediye ile ödüllendirin.” diye konuştu.
Saç dökülmesi hususunda bilgi veren Sönmez, “En sık görülen erkek tipi saç dökülmesi olup, erkeklerdeki dökülmelerin yüzde 95’i kadınlarda ise yüzde 50’lik bölümünü oluşturur. Bunun dışında diğer dökülme nedenleri arasında demir eksikliği, guatr, stres, beslenme bozukluğu, hamilelik, lohusalık, ilaçların yan etkisi, saç çekiştirme tiki, saçkıran, radyoterapi sayılabilir.” dedi.

Saç ekimi operasyonu nasıl yapılır?
Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi operasyonunun lokal anestezi altında 6 ila 8 saat süren bir operasyon olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İlk aşamada saç kökleri doktorlar tarafından toplanır, daha sonra toplanan kökleri yerleştirmek için kanal açılır ve son olarak köklerin tek tek ekim işlemi gerçekleştirilir. Operasyon sırasında doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılır ve hasta kesinlikle ağrı-acı duymaz. Ekim sırasında hastanın konforu üst düzeydedir. Operasyonun birinci bölümünde yatar durumda, ikinci bölümde ise ortopedik bir koltukta oturur durumdadır. Greft sayısı hastanın verici alanına göre 2500 ile 4500 greft arasında değişmektedir. Bu da ortalama 7500-12000 saç teli anlamına gelmektedir. Geniş bir kullanım alanı bulunan Platelet Rich Plasma (PRP), son yıllarda saç sağlığı alanında da kullanılan popüler yöntemlerden biri. Saça uygulanan PRP, kişinin kendi kanındaki materyaller kullanılarak saçlı deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onarılmasıdır. Kısa süre içerisinde, kolay uygulanabilen ve etkili sonuçlar veren bu yöntem, saç kaybını durdurur, saç tellerini güçlendirerek daha bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmanızı sağlar. PRP işleminde kişinin kendi kanı kullanıldığı için hiçbir alerji ve kanla bulaşan hastalık riski taşımaz. İyileşme süreci, içerik dolayısıyla çok kısadır. Uygulama bölgesinde doku gelişimi başlar, hasar görmüş zayıf saç folikülleri onarılır. PRP, hem kadınlar, hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamadır. Ayda bir seans toplam 4-5 seans ve altı ayda bir kez tekrarlanarak başarılı bir sonuç elde ediliyor.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç