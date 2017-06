Yeni Yüzyıl Üniversitesi mezunlarını coşkuyla uğurladı

WOW Convention Center’da düzenlenen törende 2 binden fazla öğrenci diplomalarını alırken aileleri bu mutluluğu onlarla paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, açılış konuşmaları, birincilerin ödüllendirilmesi ile devam ederek kep atma töreni ile son buldu.

Heyecan ve coşku içinde olduklarını belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi her gün gelişen büyüyen bünyesiyle bugün o geniş ailesine 2 bin 2 yüz yeni mezun katacak. Sevgili gençlerin bugün diplomalarını vereceğiz. Onların meşakkatli, yorucu, sabır isteyen bu maratonu sonlanıyor. Bugün başta anne ve babaları ve sevdikleriyle bu coşkuyu, mutluluğu paylaşacaklar. Bizlerde bu mutluluğun paydaşı olmanın gururunu yaşayacağız. Onlar için yeni bir hayat maratonu başlıyor. Üniversitede elde ettikleri bilgi, beceri, mesleki donanımları ve değerleriyle hem geleceğe sahip çıkacak hem de kendi istikballerinin ve başarının bilincinde olacaklardır. Bugün bu paylaşımı yaparken onların bu ülkenin bütün değerleriyle dünya ile hemhal olmalarını adeta bir pergel gibi bu topraklara sımsıkı bağlanırken diğer ayağıyla dünya ile bağlantılarını her zaman diri ve canlı tutmalarını isteyeceğiz. Her zaman başlarının dik alınlarının açık, doğrunun ve iyinin yanında olmalarını isteyeceğiz. Onlar haysiyet ve onurları için hiçbir güç karşısında eğilmemelerini isteyeceğiz. Öğrencilerimize inanıyoruz, güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz ve gelecek öz güvenimiz. Bugün bu gençlik aşısını buruk bir sevinçle geniş ailemize katarak hep iyiliklerle ve güzelliklerle karşılaşmaları temennisi ile uğurlayacağız” dedi.

“Her zaman iyiden yana, mazlumun yanında olun”

Bilgiyi üreterek onu bilinç ve değere taşıyan, ülkesinin ve milletinin sorunlarını çözen bireyler yetiştirmeyi temel aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Bugün İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak 10 bini aşkın öğrenci kapasitesi ile her zaman gençlik damarını ve dinamik karakterini diri tutarak geleceğe yürümek istiyoruz Bu hedef doğrultusunda her gün büyüyor ve gelişiyoruz. Yeni dönemde kapasite artırımlarıyla ve yeni fiziki mekân aktarımıyla bu hedefe ilerleyeceğiz. Her zaman iyiden yana, güçlüden değil mazlumun yanında olun. Üniversiteden edindiğiniz bütün bilgi ve becerilerinizi her zaman dertlinin sorununu çözmeye, mazluma derman olmaya çalışın. O zaman siz de kazanırsınız insanlık da kazanır. Bu gün bu duygu ve temennilerle onları uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok çalışarak başarıyı elde ettim”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi ve okul birincisi olarak mezun olan Merve Öztağ, “Çok mutluyum, birinci olmak çok güzel bir duygu. Çok emek verdim çok çalıştım. Bir sene İngilizce hazırlık okuduktan sonra lisans eğitimine başladım. Bu süre zarfında sunumlarımız, ödevlerimiz, vizelerimiz, finallerimiz oldu. Bunların hepsini çok çalışarak atlattım ve başarıyı elde ettim. Birinci olarak mesleği severseniz eğer hiçbir zorluk karşısında zorlanmazsınız. İkinci olarak ise çok çalışmak başarıyı getiriyor. Sosyal hayatıma da vakit ayırdım. Okul hayatıma da vakit ayırdım. Çok fazla fedakârlık yaptığım zamanlar olmadı. Çünkü önemli olan dengeyi kurabilmek” diye konuştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans birincisi Sercan Kılıç, “Çok mutluyum. Zaman zaman moralim bozuldu sosyal hayatımda sıkıntılar yaşadım. Fakat hedeflere odaklanmak, hayallerinin peşinden gitmek ve disiplinli çalışmak başarıyı getiriyor” dedi.