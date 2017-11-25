Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 11:22

Yenibosna’da bitmeyen su borusu çalışması vatandaşı canından bezdirdi

Yenibosna’da su borusu çalışmasının uzun bir süredir tamamlanamaması vatandaşı canından bezdirdi.

Yenibosna’da bitmeyen su borusu çalışması vatandaşı canından bezdirdi

25 Kasım 2017 11:22


Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde iddiaya göre uzun süredir devam eden su ve kanalizasyon çalışmaları bitmek bilmiyor. Vatandaşlar kazılan yollar ve çalışma nedeniyle zor anlar yaşarken, bir an önce çalışmaların bitmesini istedi. İSKİ yetkilileri sorumluluğun kendilerinde değil metro çalışması olduğu için İBB Avrupa Yakası Rayslı Sistemler Müdürlüğünde olduğunu ifade etti. Yetkililer çalışmada gerekli izinlerin alındığını belirtti. Günün her saatinde trafik oluşmasına neden olan kazı çalışmaları nedeniyle yayaların yürüme yolu da işgal edildi. Arabaların güçlükle ilerlediği yolda yayalar trafiğe girerek ilerlemek zorunda kalıyor.


Öte yandan, yaşanan bu karmaşa havadan da görüntülendi. Görüntülerde yollarda çalışmanın sürdüğü ve trafikte araçların güçlükle ilerlemesi görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç