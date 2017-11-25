Yenibosna’da bitmeyen su borusu çalışması vatandaşı canından bezdirdi

Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde iddiaya göre uzun süredir devam eden su ve kanalizasyon çalışmaları bitmek bilmiyor. Vatandaşlar kazılan yollar ve çalışma nedeniyle zor anlar yaşarken, bir an önce çalışmaların bitmesini istedi. İSKİ yetkilileri sorumluluğun kendilerinde değil metro çalışması olduğu için İBB Avrupa Yakası Rayslı Sistemler Müdürlüğünde olduğunu ifade etti. Yetkililer çalışmada gerekli izinlerin alındığını belirtti. Günün her saatinde trafik oluşmasına neden olan kazı çalışmaları nedeniyle yayaların yürüme yolu da işgal edildi. Arabaların güçlükle ilerlediği yolda yayalar trafiğe girerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Öte yandan, yaşanan bu karmaşa havadan da görüntülendi. Görüntülerde yollarda çalışmanın sürdüğü ve trafikte araçların güçlükle ilerlemesi görülüyor.