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10 Ocak 2017 14:29

Yeniden başlayan kar trafiği etkiledi

Yeniden başlayan kar trafiği etkiledi

10 Ocak 2017 14:29

İstanbul’da yeniden başlayan kar yağışı trafiği etkiledi. TEM otoyolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini kaybetmişti. Kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini arttırarak tekrar başladı. Yoğun bir şekilde tekrar yağmaya başlayan kar TEM otoyolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Araçlar TEM otoyolunda yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü otoyolda sürücüler de hızını düşürmek zorunda kaldı. TEM otoyolunda yoğun yağışla bitlikte kar birikintileri oluştu.



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