Yenikapı sahilinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Fatih Yenikapı sahil kayalıklarında saat 08.00 sıralarında balıkçılar tarafından boğazı bıçakla kesilmiş 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedi fark eden balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda, 30 yaşlarında bir erkek şahsın boğazı kesilerek öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, konunun cinayet olması ihtimali üzerine incelemelerini derinleştirerek çalışma başlattı.