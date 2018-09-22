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Yenikapı Trabzon Tanıtım Günlerinde dev horon

Yenikapı’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nde bir araya gelen vatandaşların oluşturduğu dev horun drone ile havadan görüntülendi.

Yenikapı'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde bir araya gelen vatandaşların oluşturduğu dev horun drone ile havadan görüntülendi.


Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Trabzon'a özgü yöresel giysilerin, yemeklerin ve kültürel özelliklerin tanıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 20-23 Eylül tarihleri arasında etkinlik için Yenikapı alanına gelen Trabzonlular, çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde bir araya gelip horonlarla coşarak doyasıya eğlendi. Karadenizlilerin oluşturduğu dev horon ise drone ile havadan görüntülendi.

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