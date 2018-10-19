Yenikapı'da boğazı kesilerek öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

İstanbul Yenikapı'da boğazı kesilmiş halde bulunan Afganistan uyruklu gencin katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla Karaman'da yakalandı.

Olay, 29 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Fatih Yenikapı balıkçı barınaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte hamallık yapan Afganistan uyruklu Abdülreşit Abdülaziz (20), akşam saatlerinde evinden çıkarak arkadaşlarıyla buluştu. Bir süre yürüyen 3 arkadaş ardından barınaklara geldi. Burada Abdülaziz'i, arkadaşlarından biri henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazını kesti. İki arkadaş ardından barınaklardan uzaklaştı. Gençlerin barınağa 3 kişi geldiği ancak 2 kişi ayrıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Boğazı kesilmiş halde bulundu

Olayın ardından ertesi gün sabah saatlerinde barınaklarda dolaşan vatandaşlar bir kişinin cansız şekilde yattığını gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise boğazının kesildiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cep telefonundan katil zanlısına ulaşıldı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ölü bulunan gencin arkadaşlarıyla barınağa geldiği ve sonrasında cep telefonunun üstünden alındığı ve satıldığını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, katil zanlısının Afganistan uyruklu Muhibullah Taha E. (34) olduğunu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesine bağlı Kestel köyünde bir mangal kömürü imalathanesinde çalıştığını tespit etti. Tespitin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sorgusunda ise “Ne oldu niye oldu ben bilmiyorum” diyerek cinayeti ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Diğer zanlının ise arandığı bilgisine ulaşıldı.