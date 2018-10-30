Yenikapı'da denizden erkek cesedi çıkarıldı

İstanbul Yenikapı'da denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimlik bilgileri yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Olay, Yenikapı Miting Alanın sahil kısmında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yenikapı sahilinde yürüyen görevliler denizde yüzen bir erkek cesedi gördü. Görevlilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. Botlarla denize açılan ekipler, su üzerinde duran cesedi alarak kıyıya çıkardı. Cesedin 30'lu yaşlarda bir erkek olduğu öğrenilirken üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede silah ya da bıçak izi olmadığı gözlendi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimlik bilgileri burada yapılacak incelemenin ardından belli olacak.