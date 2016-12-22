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22 Aralık 2016 12:02

Yeniköy’de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Yeniköy’de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

22 Aralık 2016 12:02

Yeniköy sahilinde yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı’nda paniğe neden olan Star Harmony isimli gemi için devam eden kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Yeniköy sahilinde yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı’nda paniğe neden Star Harmony isimli gemiyi kurtarma çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Gemi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden tedbir amaçlı olarak römorkör bekletilirken, mürettebatın kendi imkanlarıyla gemiyi hareket ettirmeye çalışması da havadan görüntülendi.
Boğaz’da paniğe neden olan gemi için kurtarma çalışmaları dün başlatılmış ancak kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Gemi personeli, geminin hareket ettirilebilmesi için bir kısmına su tankları yerleştirdi. Öte yandan, gemi mürettebatının çapaya inerek çalışma yapması da görüntülere yansıdı.



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