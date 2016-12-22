Yeniköy’de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Yeniköy’de sahildeki yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı’nda paniğe neden olan gemi için; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden tedbir amaçlı olarak römorkör bekletilirken, gemi personeli de kendi imkanlarıyla gemiyi hareket ettirmeye çalışıyor.

Yeniköy’de Star Harmony isimli geminin sahildeki yalılara metreler kala durmasıyla İstanbul Boğazı’nda panik yaşanmıştı. Boğaz’da paniğe neden olan gemi için kurtarma çalışmaları dün başlatılmış ancak çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Gemi personeli, geminin hareket ettirilebilmesi için bir kısmına su tankları doldururken, gemi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan gemi mürettebatından bir kişinin çapaya inerek çalışma yaptığı görüldü.