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09 Ağustos 2018 12:36

Yenilenebilir rüzgâr enerjisine 315 milyon TL’lik yatırım

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Enerji’nin Kurtini RES Projesi, yaklaşık 315 milyon TL yatırım değeriyle faaliyete başladı.

Yenilenebilir rüzgâr enerjisine 315 milyon TL’lik yatırım

09 Ağustos 2018 12:36


Mersin ili Gülnar ilçesinde yer alan yenilenebilir rüzgâr enerjisi Kurtini RES Projesi’nin, toplam 14 MW kurulu güce sahip ve yıllık 46 GWh enerji üretim kapasiteli olacağı bildirildi.


Devreye alınan yeni rüzgâr enerji santralinin yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Yeni rüzgar enerjisi santraliyle yıllık yaklaşık 1200 ağacın azalttığı karbondioksit miktarı kadar emisyon sağlanacağı ve yenilenebilir enerji kaynaklı tüm yatırımları devreye alındığında ürettiği elektrik miktarının, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabileceği aktarıldı.


“2023 hedefleri için enerjide de yatırım yapıyoruz”


Yeni rüzgâr enerji santralinin devreye alınmasıyla ilgili açıklama yapan Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerjide de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yenilenebilir enerjide her yıl bir yatırımı aktif hale getirme gayretimiz doğrultusunda Kurtini RES Projemizi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu santralimizle birlikte olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yıllık 42 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Enerji yatırımlarındaki öncelikli hedefimiz memleketin enerji açığının giderilmesine fayda sağlamak ve cari açığı kapatmak için destek olmak” dedi.


Her yıl bir santral hedefi gerçekleşiyor


Doğayı korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerjiyi tercih ettiklerini belirten Elmas, her yıl bir enerji santralini devreye alma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Elmas, “2017 yılında Mersin’de Elmalı rüzgâr enerji santralini devreye almıştık. Yeni devreye aldığımız Kurtini rüzgâr enerji santraliyle 2018 yılındaki hedefimiz de gerçekleşmiş oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız 2019 ve 2020 hedeflerimiz şeklinde devam edecek. Her yıl bir santrali devreye almaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.




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