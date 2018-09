Yenilenen Dudullu Spor Tesisleri’nin açılışı yapıldı

Spor, çocukları hem kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de bedenen ve zihnen daha sağlıklı olmaya yönlendiriyor. Onun için gençlere, ‘Spor yapın’ diyorum” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yenilenen Dudullu Spor Tesisleri’nde 2018/2019 Futbol Sezonu açılışı ile Yaz Futbol Okulu kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Dudulluspor Derneği Başkanı Ali Yazlı ile futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gençleri sosyalleştiren kulüpler desteklenmeli”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biz hem Dudulluspor’a hem de Ümraniye’deki diğer amatör ve profesyonel kulüplerimize, gençlerimize elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu spor kulüpleri sadece sahada oynayan 11 kişi değil, o 11 kişinin arkasında birçok dalda yarışan gençler var. Okulları var, okullarda spor eğitimi alan gençler var. Kötü alışkanlıklardan ve disiplinsiz hayattan gençleri uzaklaştırıp, disiplinli bir hayata alıştıran, sosyalleştiren ve zihnen, bedenen gençleri sağlıklı hale getiren bu kulüplerin desteklenmesi lazım” dedi.

“Sahayı yenileyerek heyecanlı bir sezon geçirmeyi arzuladık”

Ümraniye Belediyesi olarak bütün kulüpleri desteklediklerini kaydeden Başkan Can, “Ümraniye’mizde çok başarılı spor kulüplerimiz var. Dudulluspor, her dalda yarışan Türkiye’deki tek spor kulübü. Bundan başka spor kulüplerimiz de var. Ümraniye spor amatör ligden başlayıp bugün Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 1.LİG’ de. Bugün açılışını yaptığımız Dudullu spor tesislerine de her zaman katkı sağlıyoruz. Bu sene de sahasını yenileyerek, çocukları daha şevkli, daha gayretli ve daha heyecanlı bir sezon geçirmelerini arzuladık” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı’ndan gençlere mesaj: ‘Spor yapın’

Konuşmasının devamında gençlerin spor yapması gerektiğini söyleyerek Başkan Hasan Can, “Spor, çocukları hem kötü alışkanlıklardan koruyor, hem de bedenen ve zihnen daha sağlıklı olmaya yönlendiriyor. Onun için gençlere, ‘Spor yapın’ diyorum” şeklinde konuştu.

“Dudulluspor, Türkiye’de oynanan bütün Lig’lere katılıyor"

Dudullu Spor Kulübü Başkanı Ali Yazlı ise, “Kulüp 1985’te kurulmuş. O günden bu güne çok büyük bir ivmeyle geldi. Açılışın asıl sebebi sahamızın yeniden düzenlenmesiydi. Bu spor kulübünün diğer kulüplerden farkı bütün kategorilerde Türkiye’de oynanan bütün liglere katılıyor olması. Bu rekor 2 senedir bizde” dedi.

Konuşmaların ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve kulüp yöneticilerine plaket takdim edildi.