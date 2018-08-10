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10 Ağustos 2018 10:24

Yenilenen İGDAŞ online ile tüm işlemler tek tıkla hizmette olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, İstanbullulara sunduğu hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Yenilenen İGDAŞ online ile tüm işlemler tek tıkla hizmette olacak

10 Ağustos 2018 10:24

İGDAŞ’ın yenilenen Online İşlem Merkezi ile bağlantı sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih sonrası borç-iade takibi, borç ödeme gibi geniş yelpazede birçok hizmet kolaylıkla yapılabiliyor.


Bağımsız şirketlerinin araştırma raporlarına göre müşteri memnuniyet oranı yüzde 96’lara ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, uygulamaya koyduğu yeni teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İGDAŞ Online İşlem Merkezi’nin (www.oim.igdas.com.tr) ara yüzü yenilendi. Kullanıcı dostu özelliği ile daha da geliştirilen Online İşlem Merkezi’ne birçok yenilik eklendi.


Hizmetlere ulaşımın daha da kolaylaştığı yeni arayüz ile kullanıcı memnuniyeti merkeze alındı. Yenilenen Online İşlem Merkezi (OİM) ile bağlantı ve kullanım sözleşmesi, fesih işlemleri, fesih sonrası iade bilgilerini takibe kadar geniş bir yelpazede birçok İGDAŞ hizmeti, dijital ortama taşındı.



E-Devlet şifresi ile kolay işlem imkanı


İGDAŞ Online İşlem Merkezi’nde E-Devlet Şifresi, Mobil ve E-İmza kullanarak girilebilirken üye olmaya gerek duymadan da işlem yapılabiliyor. Sistemden E-Devlet platformuyla anlaşmalı bankaların internet şubesi şifresiyle de yararlanmak mümkün.


İGDAŞ OİM’nin hizmetleri arasında; bağlantı sözleşmesi, kullanım sözleşmesi, randevu alma-değiştirme-iptal etme, fesih yapma, hatalı fesihlerde işlemden vazgeçme, fesih işlemi sonrası borç-iade bilgilerini takip, çıkacak faturayı görme, fatura tahakkuk, borç sorgulama, borç ödeme, e-posta fatura üyeliği işlemleri hızla ve kolayca gerçekleştiriliyor.




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