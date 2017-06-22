Türkiye’nin ilk gökdelenlerinden birisi olan Çevreci ve akıllı donanım uygulamaları ile yenilenerek tüm birimleriyle faaliyetine başlayan Odakule binasının kurdele kesim törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Bulunduğu konum itibari ile hem İstiklal Caddesine hem de Meşrutiyet Caddesine cephesi olan, iki cadde arasında bina sınırları içinde yer alan pasaj fuayesinden her gün binlerce kişinin geçiş yaptığı Odakule binası, tadilat süresince dış cephe, mekanik ve elektrik tesisatı, iç-dış dekorasyon gibi aşamalar açısından yenilendi. Otopark’ta yeni nesil araçlar düşünülerek elektrikli şarj istasyonları kuruldu. Su ve enerji tasarrufunun sağlanması, yangın sisteminin yenilenmesi ve asansörlerin hızlandırılması da yapılan yenilikler arasında yer aldı.