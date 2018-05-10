Yenilikçi fikirlerini hayata geçiren proje sahipleri ödüllendirildi

’sı gerçekleştirilen Başakşehir Living Lab Girişimci Günü etkinliğiyle başarılı projelerin sahipleri ödüllendirildi.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab ortaklığında bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Girişimci Günü ile başarılı projelerin sahipleri ödüllendirildi. Başakşehir Living Lab’ta gerçekleştirilen törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab yetkilileri ile çok sayıda girişimci ve yatırımcı katıldı. Girişimcileri yenilikçi projeler üretmek noktasında desteklemek ve yeni projelerin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda proje katıldı. Girişimci ve yatırımcıları aynı çatı altında bir araya getiren etkinlik, girişimcilerin proje sunumlarıyla başladı. Ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında alanlarında başarılarıyla dikkat çeken ilk 3 proje belirlendi. Birbirinden farklı alanlarda çok sayıda projenin yarıştığı etkinlikte birinci seçilen proje sahibine 2 bin, ikinciye bin lira ve üçüncüye 500 liralık hediye çeki takdim edildi. Ayrıca projeleriyle jürinin beğenisini kazanan 3 yarışmacıya da jüri özel ödülü takdim edildi.

“En büyük eksiğimiz Ar-Ge yatırımlarımız”

Alanlarında başarılı projeler üreten kişilerin projelerinin yatırımcılarla buluşturulması ve teşvik edilmesi adına etkinliğin önemli olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Buradaki hedefimiz girişimcilerle yatırımcıları buluşturmak ve üretilen hayallerin yatırıma dönüşmesini sağlamak. En büyük eksiğimiz Ar-Ge yatırımlarımız. Biz burada çok büyük bir ortam kurduk belediyecilikte ve Türkiye’de ilk şu anda sonuçlarını alıyoruz. Ben çok şaşırdım çok güzel çok orijinal projeler var. Aynı zamanda burada yatırımcılarla buluşulması da işin katma değere dönüşmesini sağlıyor. Katma değere dönüşen ürün de inşallah ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Biz belediye olarak elimizden geldiğince buna katkı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.