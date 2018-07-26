Yenilikçi tedavilerle ameliyatsız gençleşin

Melike Külahçı, yenilikçi tedavi ile ameliyatsız gençleşmenin mümkün olduğunu söyledi.

Transmed Tıp Merkezi Tıp Merkezi Medikal Direktörü Melike Külahçı, “Yazın cilt sağlığı için en önemli sorunların başında kurulukla beraber cildin hassas bölgelerinde çizgilenmeler geliyor. Yıpranmış bir cilt ve mat bir görünüm ise kişilerin kendilerine güvenlerinin azalmasına, iş ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına yol açabiliyor. Bu sebeple günümüzde erkekler de kadınlar kadar yüz bakımlarına ve iyi bir görünüme sahip olmaya ve ciltlerini korumaya özen gösteriyorlar” dedi.

Melike Külahçı, hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen, acısı, ağrısı az olan ve kolayca uygulanabilen ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerini şöyle sıraladı:

“H 100 Gençlik Serumu: ‘Gençlik iksiri’ diye tanımlayabileceğimiz bu serum, cildin nem oranını artırmak, sarkan bölgeleri sıkılaştırmak, kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini gidermek için son dönemde çok etkili bir tedavi yöntemi olarak rağbet görüyor. Üstelik herhangi bir yan etkisi olmadan ve kişilerin sosyal yaşamlarını etkilemeden. İçeriğinde hidrolik asit, manitol, polipeptipler ve birtakım vitaminlerin yer aldığı bu iksir sayesinde cilt berrak ve tazelenmiş bir görünüme kavuşuyor. Ortalama 2-4 seans süren ve enjeksiyonla gerçekleştirilen bu tedavinin uygulama aralığı ve sıklığı doktorun cilt yapısını değerlendirmesinden sonra belirlenir.

Yüz Mezoterapisi: Esnekliğini kaybetmiş, yıpranmış ciltler için etkili bir tedavi olan mezoterapide vitaminler, mineraller, aminoasitler, enzimler ve homeopatik ilaçlar, karışımlar halinde, mikro enjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilir. İlaç karışımlarının 5-10 dakika gibi bir süre içerisinde deri altına enjekte edilmesiyle gerçekleşen işlem için genellikle 15 günde bir 4 seans önerilir.

Saten Lift: Yeni nesil RF (Radyo Frekans) Teknolojisinin kullanıldığı saten yüz germe tedavisinde kolajen üretimini teşvik ederek cildin elastikiyetini artırır. Daha sıkı ve daha genç bir görüntü sağlayan bu tedavi kişilerin ihtiyacına özel olarak da uyarlanabiliyor:

3DEEP Facial Tightening işlemi: Kırışıklıkların ve sarkmaların yoğun olduğu yüz, boyun, özellikle alın, şakaklar, yanaklar ve çene altı bölgelerinde etkilidir. 3DEEP Fractional Skin Resurfacing ise fraksiyonel amaçlı cilt uygulamaları için idealdir. Yüz ve vücuttaki kırışıklıklar, hiperpigmentasyon vakaları, yara vb. izlerin giderilmesinde iyi sonuç verir.”