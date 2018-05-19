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19 Mayıs 2018 16:22

Yeon-Koung Kim, Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA, 2018-2019 sezonu öncesi Yeon-Koung Kim’i kadrosuna katarak transfer bombasını patlattı.

Yeon-Koung Kim, Eczacıbaşı VitrA’da

19 Mayıs 2018 16:22


Kariyerinde birçok büyük başarıya sahip olan Güney Koreli yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları’nda “En Değerli Oyuncu” (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu. Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA takım menajeri Nalan Ural, “Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu.



Yeon-Koung Kim kimdir?


Smaçör mevkiinde oynayan 1,92 boyundaki Kim Yeon-Koung, 1988 Güney Kore doğumlu. Daha önce oynadığı kulüpler sırasıyla, Pink Spiders, JT Marvelous, Fenerbahçe ve Shanghai Guohua Life.



Milli Takım Başarıları


2010 Asya Oyunları ikinciliği


Asya Voleybol Şampiyonası Üçüncülükleri (2010, 2011, 2013, 2017)


2014 Asya Oyunları Şampiyonluğu


2014 Asya Kadınlar Kupası İkinciliği


2015 Asya Voleybol Şampiyonası İkinciliği



Kulüp Başarıları


Kore V-Lig Şampiyonlukları (2005-2006, 2006-2007, 2008-2009)


Japonya Ligi Şampiyonluğu (2009-2010)


CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2011-2012)


CEV Kupası Şampiyonluğu (2013-2014)


Türkiye Voleybol Ligi Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)


Türkiye Kupası Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)


Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu (2014-2015)



Bireysel Başarılar


Kore V-Lig “En Değerli Oyuncu” ödülleri (2006, 2007, 2008, 2009)


Japonya Ligi “En Skorer Oyuncusu” (2009-2010)


Japonya Ligi “En Değerli Oyuncu” (2010-2011)


CEV Şampiyonlar Ligi “En Değerli Oyuncu” (2011-2012)


CEV Şampiyonlar Ligi “En İyi Smaçör” (2011-2012, 2015-2016)


CEV Kupası “En Değerli Oyuncu” (2012-2013, 2013-2014)


Türkiye Voleybol Ligi “En Değerli Oyuncu” (2014-2015)


Türkiye Voleybol Ligi “En Skorer Oyuncu” (2013-2014, 2014-2015)


Türkiye Voleybol Ligi “En İyi Smaçör” (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)


Türkiye Kupası “En Değerli Oyuncu” (2015)


FIVB World Grand Champions Kupası “En Skorer Oyuncu” (2009)


Asya Voleybol Şampiyonası “En Skorer Oyuncu” ödülleri (2009, 2010, 2011, 2013)


Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Servis Atan” ödülü (2013)


FIVB Dünya Olimpiyat Elemeleri “En Skorer Oyuncu”, “En İyi Smaçör”, “En İyi Servis Karşılayan” ödülleri (2012)


2012 Londra Olimpiyatları “En Değerli Oyuncu” ve “En Skorer Oyuncu” ödülleri


2014 Asya Kadınlar Kupası “En İyi Smaçör”


2015 Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Smaçör”


2016 Olimpiyat Elemeleri “En İyi Smaçör”


2017 Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Smaçör”




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