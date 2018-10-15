Yerel Kalkınma Sempozyumuyla işbirliği güçlenecek

Eminevim'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan sempozyum 18 ve 19 Ekim tarihleri arasında iki gün boyunca Bolu'da devam edecek. Sektöründe çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Bolu YEKAS 2018'de; turizm, finans, girişimcilik, hayvancılık, işletme, lojistik, maliye, pazarlama, tarım, ekonomi ve yönetimi gibi pek çok önemli konularda istişarelerde bulunulacak.

Eminevim elbirliği finans sisteminin kurucusu Emin Üstün, memleketi Bolu'dan başlayarak yerelde kalkınma ve yerelin kalkınmasına yönelik nasıl çalışmalar yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenecek olan yerel kalkınma çalışmalarına da öncülük ediyor. Bu anlamda yerelde; üniversite, belediye ve ülkemizin saygın üniversitelerinden fikir desteği ve işbirliği ile Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nin katkılarıyla, Yerel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek.

Çeşitli üniversitelerden katılımcıların da yer alacağı uluslararası sempozyumda iş adamları ile akademisyenlerin bir araya geleceği bu etkinlikte ortak çalışma alanlarının ortaya çıkartılıp, böylelikle sinerji oluşturan çok sayıda işbirliğinin de doğacağı düşünülüyor. Sempozyumun, süreç içerisinde kendine özgü bir yapı geliştirerek, özellikle gelecek kuşak araştırmacıların geri bildirim alma ve küresel akademik yayın alanına yönelik yetkinlikler geliştirme noktasında da fayda sağlayacağı bekleniyor.