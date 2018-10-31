Yerel seçimler sosyal medya uzmanlığına ilgiyi artırıyor

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan yaklaşan yerel seçimler öncesi sosyal medya uzmanlarının en çok aranan meslek grupları arasına girdiği söyledi. Ercan, sosyal medya uzmanı olabilmek için kişinin kendini geliştirmesi, meraklı olması ve en önemlisi de sosyal medyayı yakından takip ediyor olması gerektiğini belirtti.

Ercan, sosyal medya uzmanını, sosyal medya yönetim ve raporlama işi yaptığının altını çizerken, “Kurumların sosyal medyadaki hesaplarını A'dan Z'ye yönetir. Sosyal CRM dediğimiz sosyal medyadan gelecek şikayetleri yönetir, dijital müşteri ilişkilerini düzenler. Online itibar yönetimi ve kriz yönetimi yapar. Markanın veya kişilerin dijital stratejistini belirler.

Bunun yanında müşterilerin sosyal medya hesaplarındaki etkileşiminin artırılmasını sağlar. İçerik üretir. Bunu da sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşır. Bir ajansın, bir siyasetçinin, şirketin ya da bir kurumun sosyal medyadaki görünürlülüğünü, etkinliğini artırır. Bunları basamak basamak gerçekleştirir. Kurumların sosyal medya optimizasyonu sağlar sürdürür” ifadelerini kullandı.

Özel üniversitelerde yeni medya bölümleri açıldı

Sosyal medya uzmanlığıyla ilgili Türkiye'de özellikle özel üniversitelerde yeni medya bölümlerinin açıldığını anımsatan Ercan, “Bu alanda sertifika programları var, Uluslararası Sosyal Medya Derneğimiz bu alanda hem uzman yetiştiriyor hem de sosyal medya uzmanlarının sorunları ile bir sendika gibi ilgileniyor” dedi.

Sosyal medya uzmanlarının ingilizce bilmesi gerektiğini de kaydeden Ercan, “Bunun dışında blogları çok iyi takip ediyor olması lazım, kendisinin aynı zamanda bir metin yazarı olması lazım. İyi bir blogcu olması lazım. Az da olsa grafikten anlıyor olması lazım, gibi bazı özellikler sıralayabiliriz. Lise mezunu biri de çok iyi bir sosyal medya uzmanı olabilir. Önemli olan kendini bu alanda geliştirmiş olması, meraklı olması ve sosyal medyayı yakından takip etmesidir. Sosyal medya uzmanı olmak isteyen gençler, bir sosyal medya blogunda yazmaya çalışsınlar. İngilizce öğrensinler ve yabancı sosyal medya sitelerini yakından takip etsinler. Muhakkak bir blog tutsunlar, içeriğini zenginleştirsinler, kendi sayfasını yönetemeyen başkasının sayfasını yönetemez doğal olarak.

Kendilerinin online itibarına ve kişisel markalaşmasına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Başkalarının sosyal medya itibarını yükseltmek istiyorsanız online itibarınızın yüksek olması lazım. Sosyal nedyanın her alanında Linkedin, Facebook, İnstagram, Twitter, Foursquare, Google Plus, slideshare,pinterest gibi sosyal ağlarda muhakkak olsunlar. Profil resminden tutun kendinizi tanımladığınız bio cümlelere kadar hepsi çok önemli. Hepsini üzerinde düşünerek ve özenerek hazırlamaları gerekiyor”şeklinde konuştu.

İş alanları çok geniş

Ercan son olarak sosyal medya uzmanlarının iş alanının çok geniş olduğunu, bilişim şirketlerinde çok rahat çalışabileceklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Devlet kurumlarından tutun özel sektördeki tüm kurumlara kadar hemen her yerde çalışabilirler. Özellikle e-ticaret sitelerinin ihtiyaçları vardır. Dijital pazarlama yapmak isteyen her firmanın sosyal medya uzmanına ihtiyacı var zaten. Sosyal medya uzmanları genellikle firmaların insan kaynakları, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarının altında istihdam edilirler. Yerel seçim öncesi belediye başkan adayları da bol miktarda sosyal medya uzmanı istihdam edecektir. Sektörde şu anda çok ciddi anlamda açık bulunmaktadır. Dijital reklamlar geleneksel reklamları geçmiştir. Dijital alanda iş yapan kişi ve kurumlar ekonomik olarak aranan konumunda oldukları İçin sektör önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyecektir. Nitelikli dijital medya uzmanları, influencer ve fenomen etkileşimi ile şuanda çekim merkezi durumundadır.”