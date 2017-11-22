Yerel yönetimin duayen hocaları Büyükçekmece’de toplanıyor

Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresinin Değerlendirme Çalıştayı önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Büyükçekmece’de düzenlenen Büyükçekmece1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’nin Onur Kurulu ile Bilim ve Hakem Kurulunda yer alan akademisyenler çalıştayda bir araya geliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Pazar günü Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresinin Değerlendirme Çalıştayı’nı gerçekleştireceklerini ve bir sonraki kongrenin tarihinin ve ana temasının tespit edileceğini açıkladı. Pazar günü düzenlenecek çalıştaya aralarında Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, Prof. Dr. Kemal Görmez gibi isimlerin de bulundu duayen 20 hocanın katılacağı bildirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve duayen Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında düzenlenen Büyükçekmece1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi’nin ana teması,‘Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar’dı. Pazar günkü çalıştaya da yine iki ismin başkanlık edeceği bildirildi. Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenen bu bilimsel kongreye rekor sayıda bildiri gelmiş, yine aynı derecede sunumlar gerçekleştirilmişti. Kongre sunumlarının makalelerinin önümüzdeki haftalarda kitap olarak yayınlanacağı bildirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İki gün boyunca, Büyükçekmece’de yerel demokrasi ve sorunların bugünü ve yarını çok kıymetli bilim insanları tarafından değerlendirilmişti. Bilimsel olarak cidden çok başarılı bir kongre gerçekleştirmiştik” dedi. Başkan Dr. Akgün gelecekle ilgili görüşlerini şöyle anlattı: “Çeşitli sunumlarla ve de karşılıklı görüşmelerle çok yararlı bir kongre olmuştu. Bilimsel bildirilerin yanında demokratik kitle örgütlerinin, belediyelerin, muhtarlarımızın, derneklerimizin büyük katılımı kongremizi zenginleştirmişti. Yaklaşık 40 yıldan bu yana dünyanın neresinde yerel yönetimlerle ilgili, yerel demokrasiyle ilgili kayda değer önemli bir konferans ya da kongre varsa bunlara yüzde 90’ına katılan bir kişi olarak bu tip kongrelerdeki eksiklikleri, fazlalıkları verimlilikleri iyi bilen birisiyim. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi beklentimizin çok üzerinde sonuçlanmıştı. İlk kongreye 210 bildiri sunulması, seçici kurul tarafından 133 bildirinin seçilerek değerlendirilmiş olması kongrenin ciddiyetini gösterdi. Bu çalıştayda bu başarıyı daha da yukarıya nasıl taşırız sorusuna cevap arayacağız. Standartlarımızdan ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz.”