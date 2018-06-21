Yerli arama motoruna büyük rağbet

Kısa süre önce web sürümüyle de kullanıma sunulan arama motoru, Dünya Kupası heyecanını da ekranına taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunulan Turkcell’in arama motoru Yaani, bir yıllık hedefine 8 ay gibi bir sürede 5 milyon indirilme rakamına ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada; kullanıma başlandığı ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşan uygulama; dünyanın en büyük futbol organizasyonu 21’inci FIFA Dünya Kupası heyecanına da ortak oldu. Futbolseverler, şampiyona boyunca anlık maç durumlarını Yaani’den anında öğrenebilecek. Arama motorunun ana ekranında yer alan özel gösterge ile müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik hazırlanan özel logo tasarımları da Dünya Kupası boyunca kullanıcıları karşılıyor.

Konumunuza en uygun arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkat çeken Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen arama motoru, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafelere, iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.