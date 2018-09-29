Yerli bamya Eyüpsultan'da tanıtılıyor

Bamyanın tanıtılması ve tüketiminin arttırılmasını sağlamak amacıyla Eyüpsultan'da Bamya festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Saim Diken, “Yerli ve milli, doğal olan ürünlerimizi halkla buluşturup onların değerini hem insanlara anlatıp hem de insanların üretime katkı sunmasını istedik” dedi.

Bamyanın tanıtılması ve tüketiminin arttırılmasını sağlamak amacıyla Eyüpsultan'da Bamya Festivali düzenlendi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisindeki alanda gerçekleşen festivale, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Saim Diken, Amasyalılar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde kurutulmuş ve ipe dizilmiş bamyalar sergilenirken vatandaşlara bamyanın faydaları anlatıldı. Etkinlikte bamyalar özenle pişirilirken Başkan Kılıç da birçok faydası olan bamyayı tattı. Festivalde konuşan Genel Başkan Diken ise, bamyanın yerli ve milli bir ürün olduğuna dikkat çekti.

“Bamyayı güzel pişirmek lazım”

Festivalin bamya üreticileri ve tüketicileri için önemli olduğunu belirten Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Saim Diken, “Festivalimizde önce bamyayı tanıtacağız. Kansere çok faydalıdır, vücutta toksinleri atmakta çok faydası vardır. Çocuklara gelince onların sevmesi için bamyayı güzel pişirmek lazım içine et koymak lazım. Bizim buradaki asıl maksadımız şu, ülkede ekonomik kriz var diyorlar. Yerli ve milli olan doğal olan ürünlerimizi halkla buluşturup onların değerini hem insanlara anlatıp hem de insanların üretime katkı sunmasını istedik” dedi.

“Amasyalı hemşerilerimizle bir aradayız”

Festivalden ötürü emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Amasyalı hemşerilerimizle bir aradayız. Göynücek'te üretilen bamyalarımızın hem burada tanıtımı hem de bamyayı en güzel şekilde yapan arkadaşların yarışması olacak. Tanıtılması, üretilmesi ve üretimin arttırılması için yapılan çalışmadan dolayı dernek, federasyon başkanımızı köylülerimizi kutluyoruz” dedi.