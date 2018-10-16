Yerli kripto para platformlarının aylık işlem hacmi 2 milyar lirayı aştı

Dünya genelinde 200 milyar dolarlık hacme sahip olan kripto para piyasalarında işlem gören kripto para sayısı 2 bin 700'ü aştı. Birçok ülkede yasal mevzuat ile ilgili gelişmeler beklenirken, Türkiye'de kurulan yerli kripto para platformlarının aylık hacmi 360 milyon dolara ulaştı. Kripto para platformu olarak faaliyete geçen yeni aktörlerle bu hacmin giderek artması bekleniyor.

CoinMarketCap verilerini inceleyen Türkiye'nin uluslararası kripto para işlem platformlarından Bitmarex, 14 binden fazla kripto para platformunda işlem gören ve dünya genelinde 200 milyar dolarlık hacme sahip olan kripto para sayısının 2 bin 700'ü aştığını açıkladı. Geçen yıla göre işlem hacmi daralan piyasalara rağmen Bitcoin yüzde 54'lük oranla en çok paya sahip olup zirvedeki yerini korudu. Bitcoin'i yüzde 11 ile Ethereum, yüzde 4 ile Bitcoin Cash ve yüzde 1,5 ile Litecoin izliyor.

Türkiye'de en çok işlem yapılan 3 kripto para: Bitcoin, Ethereum, Ripple

Türkiye'de kurulan yerli kripto para platformlarının aylık işlem hacmi 360 milyon doları (2 milyar lirayı) aştı. Türkiye'de en çok işlem yapılan 5 kripto para birimi ise sırasıyla Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Tether oldu. Ekim ayı itibarıyla tüm dünyada kullanıma sunulan yeni kripto para işlem platformu Bitmarex ilk olarak Bitcoin, Ripple, Ethereum, DigiByte, Bitcoin Cash ve Tether olmak üzere 6 farklı kripto para birimiyle işlem olanağı sunuyor. Bu kripto paraların dolar ve TL'nin yanı sıra kendi aralarında da değişimine imkan tanıyan platformun öne çıkan özelliği ise kripto paraların düşüşe geçmesi durumunda kullanıcıların yatırımlarını dolar bazlı kripto para Tether'e çekebilmeleri solarak karşımıza çıkıyor.

"İşlem güvenliği en temel husus"

Aktif kripto para borsaları içinde en gelişmiş teknolojik alt yapıyı sunduklarını belirten Bitmarex Kurucu Ortağı Bünyamin Yavaş, "Kripto para borsalarının en büyük sorunu artan kullanıcı ve işlem adedine bağlı olarak yaşanan gecikmeler ve emirlerin gerçekleşmemesi. Mikroservis mimarisi ile hazırlanan altyapımız, dünyanın en güvenilir bulut hizmetleri platformu Amazon'un alt yapısını da kullanarak işlemlerin yoğun olduğu zamanlarda servislerin sayısı, ilgili servisin yoğunluk algoritmasına göre otomatik olarak artarak darboğaz oluşmasını engelliyor" dedi.