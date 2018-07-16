Yerli uçak bileti arama platformundan yapay zeka bazlı yeni uygulama

com, React Native ile geliştirilmiş yeni uygulamasını yayınladı. Uygulamada kullanıcının gelecekteki tercihlerini mükemmele yakın olarak tahmin edebilmeyi sağlayan yapay zeka yöntemi kullanıldı.

Karşılaştırmalı uçak bileti arama ve satın alma platformu Turna.com, Apple Store’da hem sade ve anlaşılabilir olması, hem de yeni çalışmalara diğer pek çok framework’e göre çok daha hızlı cevap verebilmesiyle bilinen React Native ile geliştirilmiş yeni uygulamasını yayınladığını duyurdu.

Yola çıktıkları günden bu yana, önce temiz bir arayüz ve kaliteli bir satın alma süreci sunmayı hedeflediklerini söyleyen Turna.com CEO’su Dr. Kadir Kırmızı, müşteri deneyiminin sadece akıllı bir tasarımdan ibaret olmadığını ifade ederek, "Mükemmele yakın bir yazılım süreci, kullanıcının değişen alışkanlıklarını sürekli takip etmek ve trendlere göre değişen taleplere hızlı cevap vermek için tasarım gibi aynı zamanda iyi bir yazılım ve analiz anlayışını da beslemek gerekiyor" dedi.

Kullanıcıyı daha iyi tanımak için makine öğrenme yöntemleri

Ayrıca yapılan açıklamada, platform; Netflix’in müşterilerine film önerme algoritmasından bildiği Matrix Factorization (MF) yöntemi olarak bilinen ve kullanıcının gelecekteki tercihlerini mükemmele yakın olarak tahmin edebilmeyi sağlayan yapay zeka yöntemini kullanarak, kullanıcıların bir sonraki destinasyonunu tahmin edebilen bir yapı geliştirdi. Gerçek verilere dayalı olarak yapılan testlerde yüzde 50 gibi çok yüksek bir başarı oranı yakalandığı kaydedildi.

Araştırmada hakkında bilgi veren Dr. Kırmızı, yapılan Ar-Ge çalışmalarında yerli bir yatırımcı kuruluştan hibe aldıklarını da sözlerine ekledi.